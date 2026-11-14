Cuatro días y medio a contrarreloj: la historia del mural gigante del Papa en Córdoba

Los muralistas Ariel Ocampo y Jael Airasca pintaron en cuatro días y medio un mural de 200 metros dedicado al papa León XIV, en Córdoba. La obra se hizo en uno de los puentes que el Pontífice cruzó en su trayecto desde el aeropuerto hasta FADEA, donde celebró la misa.

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Según contó Ocampo, el encargo llegó casi sin aviso. “Fue bastante vertiginoso. Sabíamos que tenían ganas de hacer algo así, pero el viernes anterior estábamos haciendo una intervención con Jael en un puente y nos dijeron: ‘Tenemos que hacer el mural del Papa para darle la bienvenida’”, relató.

Mientras la empresa que los convocó, Caminos de las Sierras, limpiaba la superficie y conseguía las grúas, los artistas se dedicaron a diseñar la obra. “Nos sentamos a ver qué íbamos a realizar, además del retrato de él. Estuvimos todo el fin de semana trabajando y el lunes al mediodía ya apoyamos la primera pincelada”, explicó Ocampo.

A partir de ahí tuvieron cuatro días y medio de trabajo intenso. En las obras grandes, la dupla suele dividirse el espacio por sectores, pero esta vez eligieron otra forma. “Decidimos estar a la par, juntos, pintando, decidiendo, corrigiéndonos y nutriéndonos el uno al otro, para que tenga también otra forma de leerse”, señaló.

Un plan B por si algo fallaba

El margen de tiempo era mínimo y dependían del clima. “Estábamos muy jugados con el tiempo”, admitió el muralista.

Por eso prepararon alternativas. Según detalló, tenían previstos turnos nocturnos con iluminación por si alguna jornada se complicaba, y andamios de apoyo por si se rompía alguna grúa. Al final, el clima acompañó. “Llegamos a tiempo”, resumió.

Ocampo contó que muchas personas que llegaron a Córdoba por ese ingreso se sacaron fotos con el mural. También dijo que el Papa “seguramente lo vio” al pasar.

Una dupla nacida en el arte urbano

Ocampo y Airasca se conocieron en Córdoba capital después de la pandemia. En ese momento, distintos programas municipales y gubernamentales convocaron a artistas para intervenir espacios públicos en desuso, como márgenes del río y paredones de fábricas.

“Nos conocimos en uno de esos festivales y hace un par de años se dio la posibilidad de presentar un proyecto en el que quedamos. A partir de ahí no dejamos de trabajar juntos”, contó Ocampo. Aunque cada uno tiene su trabajo independiente, casi todas las obras grandes las hacen en conjunto.

Sobre su oficio, el muralista dijo: “Es una responsabilidad reflejar la identidad del lugar que te cobija como artista urbano, porque estás interviniendo un espacio que es de todos”.

Y sobre esta obra en particular, agregó: “Este mural va a quedar por mucho tiempo reflejando un hecho histórico para todo el país”.