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15 de noviembre de 2026 - 11:58
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Encontraron muerto a un violinista en Santiago del Estero: horas antes había denunciado una agresión de su ex

Un músico de 73 años fue hallado sin vida en su vivienda de Termas de Río Hondo. Una mujer está detenida y la Justicia espera los resultados de la autopsia.

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Muerte en Santiago del Estero.

Muerte en Santiago del Estero.

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Muerte en Santiago del Estero.

Un violinista de 73 años fue encontrado muerto este sábado 14 de noviembre por la noche en su vivienda de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Manuel Alberto Sánchez, quien horas antes había denunciado que una mujer lo atacó a golpes. La sospechosa quedó detenida y la Justicia investiga si la agresión tuvo relación con el fallecimiento.

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El hombre, conocido como “Chala” Sánchez, vivía solo en una casa ubicada en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto.

El violinista había denunciado una agresión horas antes

Durante la madrugada del sábado, Sánchez fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con lesiones en el rostro y las piernas.

Según relató a la Policía, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a Dalma Judith Orellana, de 33 años, cuando la mujer presuntamente lo agredió físicamente.

El médico que lo atendió diagnosticó “escoriaciones y politraumatismos”. El músico permaneció en observación, recibió suero y, después de recuperar la lucidez, fue dado de alta durante la mañana. A partir de su denuncia por lesiones, Orellana quedó detenida.

Su hija lo encontró sin vida en su vivienda

Alrededor del mediodía, la hija de Sánchez visitó a su padre y le llevó un sándwich. Sin embargo, cuando regresó después de las 20, lo encontró sin signos vitales.

Muerte en Santiago del Estero.

Muerte en Santiago del Estero.

Tras el hallazgo, personal policial acudió a la vivienda junto al fiscal Gustavo Montenegro y efectivos de la División Criminalística, quienes comenzaron las primeras actuaciones. Durante la inspección inicial no se detectaron heridas de arma de fuego. No obstante, todavía no se estableció qué provocó la muerte del hombre.

El fiscal ordenó realizar una autopsia, secuestrar elementos de interés para la investigación y entrevistar a vecinos para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Quién era el músico y qué se sabe de la detenida

Manuel Alberto Sánchez era reconocido en Termas de Río Hondo por su actividad como violinista y guitarrista. Integraba un grupo musical de Santiago del Estero y, según su perfil en redes sociales, había trabajado en el Tribunal de Cuentas provincial.

Por su parte, la mujer detenida registra antecedentes penales. En septiembre había estado arrestada por un robo en un supermercado, donde también fue señalada por agredir a una empleada.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía. Los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existe una relación entre la agresión denunciada y la muerte del músico.

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