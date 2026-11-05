Santiago del Estero: una policía fue abusada sexualmente tras perseguir a dos ladrones

Una integrante de 46 años de la Policía de Santiago del Estero debió ser hospitalizada después de denunciar que fue víctima de una golpiza y un posible abuso sexual durante las primeras horas del martes, en el sector sur de la capital provincial.

De acuerdo con su testimonio, dos individuos la interceptaron mientras se trasladaba en moto hacia su domicilio, situado en el barrio Sarmiento . En esas circunstancias, los sospechosos habrían intentado sustraerle el celular .

Aunque se encontraba haciendo uso de su licencia anual , según declaró, la mujer habría perseguido a los dos individuos hasta un sector próximo al barrio Los Inmigrantes . Cuando logró acercarse, intentó reducir a uno de ellos, pero su cómplice salió en su defensa y ambos comenzaron a agredirla.

De acuerdo con la denuncia de la sargento , los atacantes la llevaron por la fuerza hasta un área poco iluminada y alejada del tránsito de peatones, donde habría sufrido un abuso sexual . Una vez cometido el ataque, los dos hombres huyeron y hasta el momento no trascendió hacia dónde se dirigieron.

Minutos más tarde, la sargento fue encontrada en condiciones de extrema vulnerabilidad y recibió atención sanitaria en el lugar. Según consignó Diario Panorama, personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) acudió con una ambulancia y la derivó al Hospital Regional.

El informe sobre la salud de la víctima

El informe elaborado por los profesionales de salud confirmó que la mujer padeció un traumatismo craneoencefálico que le provocó la pérdida del conocimiento. Asimismo, los médicos detectaron moretones en la zona de la pelvis y en ambas piernas, junto con heridas en la región dorsal y el tórax.

A partir de la presentación judicial, tomó intervención Daniela Yslas, fiscal a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quien dispuso una serie de diligencias para determinar las circunstancias del episodio. Entre las medidas solicitadas, ordenó la realización de pericias forenses con el objetivo de obtener pruebas que contribuyan a establecer quiénes fueron los autores del ataque.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su sobrina discapacitada por varios años

El martes 27 de octubre se informó sobre el arresto de un hombre de 51 años que permanecía prófugo, acusado de haber cometido abusos sexuales contra una sobrina con discapacidad. Luego de varios meses de búsqueda, las autoridades lograron localizarlo y detenerlo en Los Pozuelos, una localidad de Santiago del Estero.

La causa se abrió a partir de la denuncia que realizó la mujer, actualmente de 31 años, ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). De acuerdo con lo expuesto en la presentación, los presuntos abusos se habrían extendido durante un período de ocho años, entre los 13 y los 21 de la víctima.

La investigación también contempló distintos hechos que, según la denuncia, se habrían producido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio santiagueño. A su vez, la mujer manifestó que el hombre detenido no habría sido el único integrante de su familia involucrado en los presuntos abusos.

Por otra parte, los investigadores repararon en una particularidad del entorno familiar de la denunciante: tiene 13 tíos y sus progenitores son hermanos entre sí.

A raíz de estos elementos, el juez Mariano Francisco Amaduri, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, dispuso una serie de procedimientos para dar con el acusado y encomendó las averiguaciones a la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad.

En el transcurso de las diligencias, los investigadores establecieron que el sospechoso había permanecido en Termas de Río Hondo, aunque posteriormente abandonó esa ciudad y se trasladó a Los Pozuelos. De acuerdo con fuentes oficiales vinculadas a la causa, el seguimiento de la señal de su celular fue determinante para identificar el lugar en el que se había radicado.

A partir de los datos obtenidos, un grupo de efectivos se trasladó hasta Santiago del Estero para coordinar las tareas con la Policía local y corroborar las pistas que habían surgido durante la investigación. Una vez constatado que el sospechoso se encontraba en el domicilio señalado, los agentes llevaron adelante el procedimiento de registro autorizado por el juzgado.

El acusado fue arrestado sin oponer resistencia y posteriormente quedó bajo la órbita de la Justicia. En la causa también tomó intervención el Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, cuya titularidad está a cargo de Diego Martín Vittar.