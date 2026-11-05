"No fueron 50, sino 200": dos mujeres trans contaron cómo fue el ataque en Palermo

Valen y Lana , dos de las mujeres trans que sufrieron una brutal agresión en los bosques de Palermo , relataron en una entrevista con el influencer Martín Cirio los momentos de violencia que vivieron en la madrugada del domingo, cuando fueron atacadas por un numeroso grupo de jóvenes y adolescentes.

Además, describieron las condiciones de vulnerabilidad y los peligros que enfrentan las trabajadoras sexuales que desarrollan su actividad en ese sector de la Ciudad de Buenos Aires . En relación con la cantidad de personas involucradas, las víctimas sostuvieron que el número de atacantes superó ampliamente las primeras estimaciones . De acuerdo con su testimonio, no habrían sido 50 los agresores, sino alrededor de 200 .

“Soy la más golpeada , porque estoy tapada. Tenemos muchas compañeras a las que les han roto la cabeza . Es un poco shockeante ver ahora toda la repercusión que hay, con tanto odio , tanta violencia y tanta agresividad de parte de jóvenes y adolescentes. La mayoría fueron menores de edad . Eran un grupo aproximadamente de 200 personas ; se habla de que fueron 50 o 40, pero no, fueron más o menos 200 en bicicleta. No se puede dimensionar la cantidad de gente que había ahí. El bosque es grande, pero en esa esquina había diez chicas , que fuimos las más golpeadas ”, narró Valen .

“La mayoría eran menores . En el video se veía muy poca gente, pero eran mucho más (...) Todo lo cubrían las bicicletas , las chicas tenían que correrse al costado ”, acotó Lana , a su turno.

La agresión a mujeres trans en los Bosques de Palermo tuvo lugar durante las primeras horas del domingo, después de una salida nocturna en bicicleta organizada para el 31 de octubre, cuyo itinerario contemplaba unir el skatepark de Aeroparque con el barrio de Núñez.

Según la reconstrucción de los hechos, un grupo que no formaba parte de la actividad llevó a algunos de los asistentes hasta el predio de Palermo, donde se desencadenó el ataque. La secuencia quedó registrada en distintas grabaciones que posteriormente se difundieron masivamente a través de las redes sociales.

"Nos rompieron la cabeza"

“A cinco realmente nos rompieron la cabeza. Tengo una amiga que tiene cinco tajos, cinco puntos en la cabeza. Hay un video, yo lo tengo, en el que me pegan con un palo; llegué a agarrarlo para defenderme, porque si me quedaba en el piso me mataban y no estaría contándola acá. Fueron a todo. Además, fue armado, premeditado, porque se organizaron: en la zona roja no hay botellas, palos, fierros ni piedras, así que ese grupo ya estaba armado y cargado”, puntualizó Valen.

“Nosotras estábamos trabajando cuando el grupo de jóvenes dio primero una vuelta a la zona para reconocer el terreno y decidir cómo actuar. Las doscientas bicicletas recorrieron todo el circuito y, al otro lado del bosque, empezaron a molestar a las chicas: les tocaban la cola, las golpeaban, intentaban robarles la cartera. Nosotras estábamos sentadas donde hay un grupo de bicicletas del gobierno. Cuando los grupos volvieron a pasar, se detuvieron en Alcorta y avenida Los Ombúes, pararon a otras chicas y ahí empezó todo el quilombo: de la nada comenzaron a tirar palos”, agregó.

En tanto, Lana cuestionó la ausencia de medidas de resguardo por parte de las fuerzas policiales porteñas y bonaerenses e incluso relató distintas situaciones de violencia que, según denunció, padeció a manos de efectivos de ambas jurisdicciones.

“Es una cuestión de poder: son policías, tienen armas y ejercen poder sobre personas que estamos en una situación de vulnerabilidad. Encima, no podemos decir nada, porque ellos pueden mancharte. A muchas chicas las han desnudado en los bosques; a mí me desnudaron hace tres meses para buscar si tenía droga. Te agarran la cartera, se la llevan y te dejan contra un árbol, lejos de las cámaras o de los domos. Te llevan a otro lugar y quizás te ponen una “bombita” o algo de “magic” entre tus pertenencias. Muchos policías caen en estados alterados; se nota en la mirada, están nerviosos y caóticos. También muchas chicas han sufrido abusos dentro de las comisarías", narró la mujer.

“Por ejemplo, Sofía Fernández, una chica trans de Pilar, murió en una celda. No podés denunciar a la misma gente que te hizo daño: es una desprotección total. Además, los casos no suelen ser categorizados como transhomicidios o travesticidios, sino como homicidios. Hay una situación de transodio, un odio hacia la identidad, que fomenta agresiones y perjudica a las personas trans. No es lo mismo que un homicidio común: a una persona trans la pueden matar por el hecho de ser trans”, sumó Lana.

El ataque en los bosques de Palermo

La actividad ciclística tenía previsto unir el skatepark de Aeroparque con el barrio de Núñez. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores, individuos que no pertenecían al grupo responsable de la convocatoria convocaron a los participantes que se habían quedado atrás a trasladarse hasta los Bosques de Palermo, en una dirección diferente a la establecida originalmente.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio tuvo lugar en las cercanías de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en la zona del Lago de Regatas. Allí, un grupo integrado presuntamente por adolescentes y jóvenes habría golpeado a varias trabajadoras sexuales trans que se encontraban en el lugar.

Parte de la secuencia quedó registrada en videos que luego fueron publicados en las redes sociales por quienes serían algunos de los involucrados. Las grabaciones estaban acompañadas por mensajes de contenido transfóbico, entre ellos «a correr a los trabas (sic)», junto con emojis de risa. En las imágenes, que se incluyen en esta nota, se escuchan gritos y se observa cómo los agresores utilizan conos de tránsito, ruedas de bicicletas e incluso un árbol que había sido arrancado de raíz para atacar a las víctimas.

De acuerdo con distintos relatos, las trabajadoras sexuales también reaccionaron frente a los ataques. En medio de los incidentes, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, recibió un golpe en la cabeza con una linga para bicicletas. Personal del SAME lo asistió y lo llevó al Hospital Fernández, donde los médicos constataron una herida cortante superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.

Por otro lado, los responsables de la convocatoria señalaron que desconocían que se había organizado ese recorrido alternativo y expresaron sus disculpas públicas a las mujeres que sufrieron la agresión y al colectivo LGBTIQ+. Parte de lo sucedido también fue expuesto en un video de TikTok publicado por uno de los participantes de la bicicleteada original, quien describió algunos de los episodios registrados durante la jornada.

Filmaron la agresión y la publicaron en redes sociales

Las grabaciones que circularon por distintas plataformas digitales evidencian que algunos de los presuntos atacantes publicaron fragmentos de la agresión acompañados de comentarios ofensivos y discriminatorios hacia las mujeres. Tanto los videos como los relatos de testigos indican que durante el episodio se emplearon elementos como palos, conos de tránsito y escobas para agredir físicamente a las víctimas. Además, en uno de los registros se oyen comentarios de carácter transfóbico y burlas por lo sucedido.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la causa por los ataques que se difundieron masivamente en las redes sociales quedó a cargo de Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en hechos de discriminación. La funcionaria tomó intervención por iniciativa propia, mientras aguardaba que las víctimas se presentaran para formalizar la denuncia.

Hasta el momento, la investigación está caratulada como lesiones agravadas por odio a la identidad de género. Además, las autoridades trabajan junto con la Defensoría del Pueblo para brindar acompañamiento y asistencia a las mujeres agredidas y a las personas que presenciaron el episodio.

HABLARON LAS VÍCTIMAS DE LA CACERÍA EN LOS BOSQUES DE PALERMO “Me dieron con palos, botellas. Agarraron conos, piedras, todo lo que encontraron. En la zona roja no hay, vinieron preparados para esto, la mayoría eran menores de edad”. https://t.co/qxP6759cQR — aaron (@aarontsuarez) November 4, 2026

En paralelo, se dispusieron distintas diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido, mientras se aguarda que las mujeres trans agredidas formalicen sus respectivas denuncias. Entre las primeras acciones, la fiscal Scanga solicitó recopilar y analizar las grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) instaladas en el Parque 3 de Febrero y en el sector comprendido por las avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento.

A su vez, los investigadores buscan identificar a personas que hayan presenciado los hechos, tanto entre los visitantes habituales de la plaza como entre los trabajadores del parque, para incorporar sus declaraciones al expediente. Por ese motivo, reiteraron el pedido para que quienes puedan aportar información se presenten a declarar a la brevedad y contribuyan al avance de la causa.