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4 de agosto de 2026 - 14:56
Estudiantes

Preocupación por el aumento de las agresiones entre estudiantes en Jujuy: "Antes no eran habituales", aseguran desde la Policía

El jefe de la Policía se refirió a un caso de Monterrico, advirtió que hubo hechos similares en San Salvador de Jujuy y llamó a la reflexión de las familias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agresiones escuelas _ Foto generada con IA
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En ese contexto, el jefe de la Policía de Jujuy, Joaquín Carrillo, expresó su preocupación por este tipo de hechos y aseguró que las agresiones entre estudiantes comenzaron a repetirse en la provincia, una situación que, según afirmó, "antes no era habitual".

"Nos llama la atención que este tipo de situaciones se estén implantando"

En diálogo con TodoJujuy, Carrillo sostuvo que el episodio ocurrido en Perico representa un fenómeno que preocupa a las autoridades policiales. "Lo cierto es que nos llama la atención que este tipo de situaciones se estén implantando en nuestra provincia, en nuestra sociedad, ya que no se venían dando, no es habitual."

El jefe policial señaló que este tipo de agresiones eran conocidas por hechos registrados en otras provincias, pero no formaban parte de la realidad jujeña. "Sabíamos de este tipo de hechos que ocurrían en otros lados, por ejemplo, en la zona sur del país. Ahora están ocurriendo acá", puntualizó.

Además, recordó que no se trata de un caso aislado. "La más reciente es la de Perico, pero sí tuvimos, en otras ocasiones, hechos también acá en zona Capital", aseguró.

Preocupaci&oacute;n por el aumento de las agresiones entre estudiantes en Jujuy

Preocupación por el aumento de las agresiones entre estudiantes en Jujuy

El rol de las familias

Carrillo remarcó que tanto las víctimas como los agresores son menores de edad y estudiantes, por lo que insistió en la necesidad de reforzar el acompañamiento desde el hogar.

"Siempre la educación primaria viene desde el hogar, desde la casa, desde los padres. Creo que nosotros somos los responsables de guiar, conducir y llevar hacia un buen futuro a nuestros propios hijos", expresó y remarcó que uno de los aspectos que más preocupación generó en la investigación del caso fue la presunta participación de familiares de una de las adolescentes involucradas.

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