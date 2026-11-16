Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: esta semana comienza la segunda etapa de preinscripción

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

La segunda etapa de preinscripción para el ingreso a primer año del secundario en Jujuy comenzará este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 19. El proceso corresponde al ciclo lectivo 2027 y permitirá que los estudiantes se postulen en hasta dos instituciones educativas de la provincia.

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Esta nueva instancia forma parte del cronograma establecido por el Ministerio de Educación de Jujuy para organizar el ingreso al nivel secundario. Luego de las preinscripciones, continuará el proceso de asignación de vacantes y confirmación de las inscripciones definitivas.

Las familias que participen de esta instancia deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

De esta manera, una vez finalizada la segunda preinscripción, las familias deberán consultar los resultados y completar la inscripción definitiva en las fechas correspondientes.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida.

26 de noviembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

24 de noviembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

21 de noviembre: publicación de los listados de colegios y escuelas con sobredemanda.

17, 18 y 19 de noviembre: segunda preinscripción, con la posibilidad de seleccionar hasta dos instituciones educativas.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Cuándo será la tercera preinscripción para el ingreso a primer año

Para quienes deban continuar con el proceso, el calendario oficial contempla una tercera instancia durante diciembre. El cronograma será el siguiente:

3 y 6 de diciembre: tercera preinscripción, con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones educativas.

9 de diciembre: publicación de los listados de colegios y escuelas con sobredemanda.

10 de diciembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

12 de diciembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

14, 15 y 16 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Qué pasará con los estudiantes que no consigan vacante

El cronograma también establece un período destinado a la reubicación de los estudiantes que no hayan obtenido una vacante durante las instancias anteriores.

Esta etapa se desarrollará desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo de 2027, con el objetivo de continuar el proceso de asignación de lugares para el ingreso al secundario.

Por eso, es importante que las familias sigan las fechas establecidas por el Ministerio de Educación y consulten las publicaciones correspondientes a cada etapa, especialmente los resultados de asignación y los plazos para confirmar la inscripción.