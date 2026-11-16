lunes 16 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2026 - 07:14
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: esta semana comienza la segunda etapa de preinscripción

El Ministerio de Educación de Jujuy continuará con el proceso de ingreso al nivel secundario 2027 y las familias podrán durante esta semana realizar la segunda etapa de preinscripción en caso de no contar aún con banco asignado.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

La segunda etapa de preinscripción para el ingreso a primer año del secundario en Jujuy comenzará este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 19. El proceso corresponde al ciclo lectivo 2027 y permitirá que los estudiantes se postulen en hasta dos instituciones educativas de la provincia.

Lee además
Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy
Jujuy.

Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy
Jujuy.

Ingreso a Primer año: Cómo se saca el apto físico único para la confirmación de la vacante

Esta nueva instancia forma parte del cronograma establecido por el Ministerio de Educación de Jujuy para organizar el ingreso al nivel secundario. Luego de las preinscripciones, continuará el proceso de asignación de vacantes y confirmación de las inscripciones definitivas.

Segunda preinscripción para primer año 2027: fechas importantes

Las familias que participen de esta instancia deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 17, 18 y 19 de noviembre: segunda preinscripción, con la posibilidad de seleccionar hasta dos instituciones educativas.

  • 21 de noviembre: publicación de los listados de colegios y escuelas con sobredemanda.

  • 24 de noviembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

  • 26 de noviembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

  • 27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida.

De esta manera, una vez finalizada la segunda preinscripción, las familias deberán consultar los resultados y completar la inscripción definitiva en las fechas correspondientes.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Cuándo será la tercera preinscripción para el ingreso a primer año

Para quienes deban continuar con el proceso, el calendario oficial contempla una tercera instancia durante diciembre. El cronograma será el siguiente:

  • 3 y 6 de diciembre: tercera preinscripción, con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones educativas.

  • 9 de diciembre: publicación de los listados de colegios y escuelas con sobredemanda.

  • 10 de diciembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

  • 12 de diciembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

  • 14, 15 y 16 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Qué pasará con los estudiantes que no consigan vacante

El cronograma también establece un período destinado a la reubicación de los estudiantes que no hayan obtenido una vacante durante las instancias anteriores.

Esta etapa se desarrollará desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo de 2027, con el objetivo de continuar el proceso de asignación de lugares para el ingreso al secundario.

Por eso, es importante que las familias sigan las fechas establecidas por el Ministerio de Educación y consulten las publicaciones correspondientes a cada etapa, especialmente los resultados de asignación y los plazos para confirmar la inscripción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Ingreso a Primer año: Cómo se saca el apto físico único para la confirmación de la vacante

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes, pocos padres fueron a ratificar la inscripción

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: desde hoy y hasta el 12 de noviembre se realiza la confirmación de la vacante

Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Lo que se lee ahora
Jujuy con sol 
Jujuy.

Qué va a pasar con el calor en Jujuy: hoy la máxima podría alcanzar los 30ºC

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario
Jujuy.

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Sismo en Susques.
Jujuy.

Temblor en Jujuy: se registró un sismo de magnitud 3,8 cerca de Susques

Altos Hornos Zapla.
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes
País.

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel