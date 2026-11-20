Según reveló UNICEF , El 41% de las familias argentinas que tienen menores de edad a cargo no logra afrontar sus gastos habituales con el dinero que recibe cada mes. Esta problemática alcanza a cerca de 2,7 millones de hogares y registra una suba de diez puntos porcentuales en comparación con 2025 .

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A su vez, uno de cada dos hogares de este grupo arrastra algún tipo de deuda , mientras que el 43% tuvo que resignar la compra de alimentos por no contar con recursos suficientes. Las cifras forman parte de un relevamiento de UNICEF Argentina , presentado este viernes , que alerta sobre el empeoramiento de la situación financiera de las familias con hijos.

La décima entrega de la Encuesta Rápida , que se llevó adelante en septiembre de 2026 , expone cómo la falta de recursos llevó a muchas familias a transformar sus rutinas de consumo , extender sus jornadas laborales, conseguir otras fuentes de ingresos y contraer deudas para poder cubrir cuestiones esenciales .

El estudio, además, registró mayores obstáculos para acceder a tratamientos farmacológicos , atención sanitaria , propuestas vinculadas con la educación y espacios de esparcimiento.

Las cifras evidencian un escenario diferente al del año anterior. En agosto de 2025, el 31% de los hogares con niños y adolescentes señalaba que el dinero disponible no era suficiente para afrontar sus compromisos mensuales. Para septiembre de 2026, ese porcentaje había trepado al 41%.

Si bien el porcentaje todavía no alcanzó el pico del 48% que se había registrado en abril de 2024, el último relevamiento refleja un retroceso en la mejora que se había consolidado a lo largo del año pasado.

Para elaborar el informe se realizaron encuestas cara a cara en 1.865 viviendas distribuidas en distintos puntos del país, donde habitan 7.797 personas. La muestra permite proyectar los resultados al universo de unos 6,5 millones de hogares con menores de edad y a los 27,3 millones de habitantes que los integran.

El relevamiento también reúne las cifras más recientes sobre la situación de pobreza entre los menores. De acuerdo con las estadísticas del primer semestre de 2026, el 45,2% de la población infantil atraviesa condiciones de pobreza, una realidad que alcanza a más de 5,3 millones de niñas y niños.

El índice registró una suba cercana a los tres puntos porcentuales en comparación con los seis meses previos, luego de encadenar tres períodos de bajas. Además, más de un millón de menores reside en familias que no cuentan con recursos suficientes para comprar los productos esenciales de la canasta alimentaria.

El panorama presenta una mayor gravedad en los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH): allí, el 57% asegura que el dinero que ingresa no le permite cubrir las obligaciones habituales del mes.

Por otra parte, la proporción trepa al 47% en las familias encabezadas por mujeres. En aquellas donde la persona a cargo tiene un trabajo formal, en tanto, el porcentaje se ubica en el 30%, la cifra más alta registrada hasta ahora para ese segmento.

“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, sostuvo Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

El funcionario también remarcó que “mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”.

El informe señala que las condiciones laborales de los adultos repercuten de forma directa en la situación de la infancia. En esa línea, marca que los resultados “también reflejan un deterioro del mercado de trabajo, que se vincula directamente con el bienestar de la niñez”, a raíz de que buena parte de los recursos familiares depende de los ingresos laborales.

Más deudas para comprar alimentos y pagar servicios

El relevamiento también puso de manifiesto un fuerte avance de las deudas entre las familias que tienen menores a cargo. Durante 2026, la mitad de los hogares consultados declaró tener algún compromiso financiero pendiente, una proporción que supera en cuatro puntos porcentuales a la registrada el año anterior. En la mayoría de los casos, el dinero no se destinó a comprar productos de larga duración, sino a solventar necesidades del día a día.

Dentro del grupo que mantiene deudas, el 42% pidió dinero para adquirir alimentos, mientras que el 26% lo hizo para cubrir facturas de servicios o costos relacionados con la vivienda. A su vez, el 11% necesitó financiamiento para saldar obligaciones anteriores y otro 10% acudió al crédito para afrontar desembolsos vinculados con la salud y la educación.

Las vías utilizadas por las familias para obtener financiamiento también registraron modificaciones. En apenas doce meses, la cantidad de hogares que recurrió a las tarjetas de crédito para endeudarse se incrementó del 16% al 32%, es decir, se duplicó.

Una evolución similar se observó en los préstamos solicitados a través de aplicaciones y billeteras digitales, que pasaron del 7% al 18%, mientras que las opciones de financiamiento por fuera del sistema bancario subieron del 4% al 9%.

Por el contrario, disminuyó la proporción de familias que acudió a personas de su entorno para conseguir dinero. Los préstamos de parientes o conocidos, que en 2025 alcanzaban al 26% de los hogares, bajaron al 17% en el último relevamiento. En cuanto a los créditos otorgados por entidades bancarias, su participación casi no presentó variaciones y se ubicó en el 12%.

Los problemas económicos que atraviesan las familias también quedan en evidencia en las obligaciones que no logran saldar. Durante el último semestre, el 44% de los hogares acumuló atrasos en el pago de algún servicio, una cifra que supera en cinco puntos porcentuales a la de 2025.

Dentro de los distintos compromisos económicos, las tarjetas de crédito fueron las que mostraron el mayor incremento en la cantidad de usuarios que no pudieron cumplir con sus vencimientos: el porcentaje pasó del 16% al 23%.

Ante la falta de recursos, cada vez más familias debieron implementar alternativas para llegar a fin de mes. El 60% optó por adquirir productos alimenticios de menor precio, el 45% extendió sus jornadas laborales, el 40% pidió dinero prestado para solventar necesidades esenciales y el 39% achicó el presupuesto destinado a las actividades recreativas de los chicos.

Por otra parte, el 30% de las familias recurrió a parientes o allegados para conseguir asistencia financiera, mientras que el 29% dejó de pagar propuestas deportivas o culturales en las que participaban sus hijos.

“Las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”, explicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina.

El informe advierte, además, que el ajuste familiar no se limita a los gastos básicos, sino que también comprende rubros como la formación educativa, los traslados y las actividades recreativas. Desde UNICEF señalaron que, ante la insuficiencia de dinero, estos suelen ser los primeros desembolsos que se dejan de lado.

Esta situación puede afectar las posibilidades de crecimiento y aprendizaje de niñas y niños, incluso cuando sus familias todavía logran cubrir las necesidades indispensables.

El impacto sobre la alimentación y la salud

El impacto de la crisis en los presupuestos familiares también se manifiesta a la hora de acceder a los alimentos. Según los resultados del relevamiento, el 43% de las familias con menores de edad tuvo que resignar la compra de algún producto alimenticio por no disponer de dinero suficiente. En agosto de 2025, ese porcentaje era del 29%.

De esta manera, el registro experimentó un incremento de 14 puntos porcentuales en apenas doce meses, aunque aún permanece por debajo del pico del 52% alcanzado en abril de 2024.

El estudio también detalla cómo la falta de recursos repercute en la alimentación de los distintos integrantes del hogar. En el 43% de las familias, los adultos tuvieron que cambiar sus hábitos alimentarios para reducir gastos, mientras que en el 37% disminuyeron las cantidades de comida que consumían. La situación también afectó a los menores: el 21% modificó su dieta y en el 12% de los hogares se achicaron las raciones destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Desde UNICEF señalaron que las cifras reflejan una tendencia de los adultos a resguardar la alimentación de sus hijos, asumiendo ellos mismos buena parte de los recortes en la comida. No obstante, la entidad alertó que esta estrategia tiene un límite cuando el dinero disponible en el hogar no alcanza para cubrir las necesidades de todos sus integrantes.

En ese sentido, el informe remarcó: “Los resultados muestran que las familias procuran garantizar primero la alimentación de niñas y niños, mientras que las mayores privaciones recaen sobre los adultos”.

El panorama se vuelve aún más preocupante al observar los casos en los que la escasez de recursos obliga a omitir alguna de las comidas habituales. Según el relevamiento, el 29% de los hogares reconoció que al menos uno de sus adultos tuvo que prescindir del desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena por no contar con dinero suficiente.

En el caso de los niños y adolescentes, el porcentaje trepó al 9%, una cifra récord desde que comenzó a elaborarse la serie de este indicador.

Las limitaciones económicas también repercuten en la posibilidad de recibir atención médica. El 36% de las familias señaló que no pudo acudir a una consulta con un médico o un odontólogo por no disponer de dinero suficiente, cuando en 2025 ese número había sido del 24%. Por otro lado, el 21% de los hogares tuvo que interrumpir la compra de medicamentos debido a la falta de recursos, lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales respecto del año pasado.

El informe también detalló que cerca del 60% de las familias que encontraron obstáculos para adquirir remedios son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A su vez, más de una quinta parte pertenece a hogares numerosos, conformados por más de cinco integrantes.

Las restricciones económicas también se hicieron sentir en las actividades escolares y de esparcimiento de niños y adolescentes, con mayores obstáculos para solventar distintos gastos. El 34% de las familias no logró reunir el dinero necesario para adquirir libros, el 32% no pudo costear paseos o excursiones, el 26% tuvo inconvenientes para pagar los traslados y el 25% no contó con recursos suficientes para comprar materiales escolares.

De todos esos rubros, la movilidad fue el que experimentó el retroceso más pronunciado en comparación con el año anterior: aumentó diez puntos porcentuales la cantidad de hogares que no pudieron cubrir ese desembolso.

Cuota alimentaria: seis de cada diez mujeres no reciben el dinero

El informe también analiza las situaciones en las que no se cumplen los compromisos de manutención de los hijos. El 58% de las madres que tienen derecho a cobrar una cuota alimentaria manifestó que no recibe ese aporte económico, un registro que supera en seis puntos porcentuales al de 2025. Al sumar a quienes perciben el dinero con demoras o de forma discontinua, la proporción de hogares perjudicados llega al 68%.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en seis de cada diez situaciones de incumplimiento existe una relación conflictiva o directamente inexistente entre el padre y la madre o sus hijos. Por otra parte, el relevamiento indica que en el 40% de esos hogares el padre se hace cargo de manera directa de alguno de los gastos, mientras que en el 60% restante no brinda ninguna contribución económica.

UNICEF advierte que este escenario agrava la vulnerabilidad financiera de las familias monoparentales encabezadas por mujeres, en las que la pobreza entre niños y adolescentes registra una incidencia cercana a diez puntos porcentuales por encima de la media.

Adolescentes: más ansiedad, bullying y preocupación por las drogas

El relevamiento incluyó, además, un apartado dedicado a los jóvenes de 13 a 17 años, en el que se indagó sobre distintos aspectos de su vida, como la salud emocional, las situaciones de violencia, las apuestas por internet y las inquietudes relacionadas con sus perspectivas a futuro.

Las respuestas evidenciaron un deterioro en el bienestar emocional de este grupo etario. El 36% reconoció experimentar ansiedad, el 30% dijo sentirse angustiado y el 18% expresó síntomas de depresión. En los tres casos se alcanzaron los registros más altos desde que UNICEF comenzó a medir estas variables, en 2022.

El documento advierte que estos datos no deben interpretarse como evaluaciones médicas ni diagnósticos profesionales, sino como manifestaciones de cómo los propios adolescentes describen su situación emocional.

El acoso dentro del ámbito educativo también muestra señales de expansión. El 17% de los jóvenes consultados aseguró haber sido víctima directa de episodios de bullying, una situación que alcanza a alrededor de 400.000 niños y adolescentes en la Argentina.

Por otra parte, casi la mitad de los encuestados (47%) señaló que algún estudiante de su colegio había padecido hostigamiento. El indicador registró una suba de diez puntos porcentuales frente a 2025, período en el que había llegado al 37%. Respecto de las apuestas digitales, el 38% contó que conoce a algún compañero o compañera que realizó este tipo de actividad en los últimos 30 días. A su vez, el 6% admitió haber apostado por internet de manera personal.

La investigación detectó, además, que cada vez más adolescentes participan en tareas o iniciativas con las que buscan generar dinero. El 40% afirmó haber desarrollado alguna actividad de este tipo, como mínimo una vez por semana, durante el último semestre. En 2025, ese porcentaje había sido del 28%.

La incidencia alcanza al 44% de los varones, mientras que entre las mujeres desciende al 36%. Sin embargo, UNICEF advierte que esta cifra no equivale a una estadística sobre trabajo adolescente, ya que las preguntas realizadas no permiten establecer qué tipo de actividades llevaron adelante los jóvenes ni cuánto tiempo les destinaron.

Al referirse a los temas que más inquietud les generan, los adolescentes ubicaron en primer lugar al consumo de drogas, mencionado por el 49%. Luego aparecen la pobreza, con el 45%, y la salud mental, con el 43%. Otras problemáticas señaladas fueron la violencia (40%), la discriminación (39%), las dificultades para conseguir empleo (36%) y las deudas de sus familias (35%).

En la lista de inquietudes también figuran el nivel de la enseñanza, mencionado por el 32%; la suba de precios, con el 24%; la crisis climática, con el 22%; y la adicción al juego, señalada por el 16%. Al comparar estos datos con los de 2025, los mayores incrementos se registraron en las preocupaciones relacionadas con el bienestar psicológico, las drogas y la discriminación.

Como cierre del informe, UNICEF plantea que la pérdida de poder adquisitivo de las familias hace necesario ampliar y consolidar las herramientas de asistencia social, además de asegurar fondos específicos para garantizar los derechos de niños y adolescentes. Esto incluye tanto las ayudas económicas directas como las iniciativas vinculadas con la educación, la atención sanitaria, el acceso a la vivienda, la alimentación y las tareas de cuidado.

“Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”, sostuvo Waisgrais.

Además, la entidad planteó la necesidad de ampliar las iniciativas orientadas a garantizar una alimentación adecuada, fortalecer los servicios de comedores en las escuelas y facilitar el consumo de productos nutritivos, con especial atención en los primeros años de vida.

La décima edición de la Encuesta Rápida elaborada por UNICEF se suma a una serie de relevamientos que comenzó en 2020 y que busca seguir de cerca la realidad y las condiciones de vida de la población infantil y adolescente de la Argentina.

Los datos relevados en septiembre de 2026 evidencian que la pérdida de poder adquisitivo no solo profundiza los problemas financieros que atraviesan los hogares, sino que también repercute directamente en el bienestar de niños y adolescentes, al limitar sus posibilidades de acceder a una alimentación adecuada, atención sanitaria, educación y otros aspectos fundamentales para su crecimiento.