UNICEF y el Gobierno de Jujuy, presentaron el Índice Provincial de Niñez

Este viernes 13 de noviembre presentaron el Índice Provincial de Niñez, una herramienta destinada a analizar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en la provincia. El relevamiento reúne información sobre educación, salud, situación socioeconómica y protección de derechos, con el objetivo de orientar las políticas públicas.
La presentación se desarrolló en el auditorio del Ministerio de Salud y estuvo encabezada por el gobernador Carlos Sadir y la representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Ubeda Castillo. Durante el encuentro también se firmó el Compromiso por la Niñez y la Adolescencia, para profundizar las acciones conjuntas entre la Provincia y el organismo internacional.
En qué consiste el Índice Provincial de Niñez
El índice permite conocer y evaluar distintos indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población infantil y adolescente de Jujuy. A partir de estos datos, busca identificar desigualdades territoriales, reconocer avances y determinar las áreas que requieren mayor atención.
Presentación del programa Índice Provincial de Niñez.
La presentación técnica estuvo a cargo de Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, quien expuso los resultados del relevamiento y su evolución desde 2016.
Según explicó, la provincia presenta una evolución favorable en varios indicadores, especialmente desde 2021 y 2022, luego de la pandemia.
Entre los principales datos se informó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes alcanzó el 8% en Jujuy, frente al 9% nacional, según el último registro disponible de 2025. En materia educativa, la asistencia escolar de niños de 3 y 4 años llegó al 77% y la terminalidad secundaria se ubicó en el 76%.
En salud, el informe destacó una cobertura del 97% en la tercera dosis de las vacunas quíntuple y séxtuple, frente al 72% nacional. Además, el indicador de mortalidad infantil evitable fue de 2,1 en Jujuy durante 2025.
Sin embargo, UNICEF también identificó desafíos relacionados con los resultados de las Pruebas Aprender en Matemática, el acceso y uso de computadoras, los ingresos familiares y la prevención de situaciones de violencia.
Jujuy y UNICEF firmaron un compromiso para fortalecer las políticas de niñez
Durante el encuentro, María Elena Ubeda Castillo destacó la importancia de utilizar información para establecer prioridades y atender las necesidades de cada territorio.
La iniciativa promovida por UNICEF.
La representante de UNICEF remarcó que el trabajo debe permitir “identificar las desigualdades, reconocer los avances y detectar las brechas que todavía requieren intervención”.
Por su parte, el gobernador Carlos Sadir señaló que los indicadores permitirán evaluar los resultados de las políticas provinciales y establecer los desafíos pendientes. “Estamos orgullosos del trabajo que se ve reflejado en los índices y los datos nos alientan a seguir trabajando”, sostuvo.
El mandatario también se refirió a la continuidad de las inversiones en infraestructura, capacitación de agentes estatales y desarrollo de políticas deportivas destinadas a las infancias.
Ocho municipios se incorporaron al programa MUNA
Como parte de la jornada, también se reconoció a los siete municipios que participan desde 2022 de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA): El Carmen, Humahuaca, Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy.
Además, se formalizó la incorporación de ocho nuevos municipios durante 2026: Abra Pampa, Maimará, Monterrico, Palma Sola, Puesto Viejo, Santa Clara, Tilcara y Yuto.
Estas localidades comenzaron a conformar equipos técnicos, participar de capacitaciones y elaborar diagnósticos municipales para identificar las principales necesidades de niñas, niños y adolescentes.
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