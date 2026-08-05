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5 de agosto de 2026 - 12:34
Análisis.

¿Viajar o ahorrar para una casa? Una psicóloga jujeña explicó por qué cambiaron las prioridades

La profesional analizó cómo el contexto económico, las redes sociales y la frustración influyen en las decisiones de las nuevas generaciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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"Cambió la cultura del pensamiento"

Para la profesional, el cambio no responde únicamente a una cuestión generacional, sino también a un contexto que modificó la manera en que las personas imaginan su futuro. "Han cambiado mucho las prioridades. Cambió más que nada la cultura del pensamiento y esto que nos lleva el mundo de las pantallas, vivir deseando lo que vemos del otro", explicó.

Según indicó, las redes sociales muestran constantemente estilos de vida y experiencias que muchas personas buscan replicar. "Nuestro sistema busca eso que vemos y que nos muestran tan lindo", señaló.

El contexto económico también influye

Ruesjas sostuvo que la situación económica también modificó la forma en que los jóvenes proyectan sus metas. "Nuestros hijos están viendo padres que se esfuerzan muchísimo y no alcanzan la meta deseada, que es un hogar", afirmó.

En ese sentido, consideró que muchas personas dejan de pensar en objetivos a largo plazo porque sienten que son cada vez más difíciles de alcanzar. "Uno trabaja muchísimo con proyectos, pero muchas veces se vuelve inalcanzable. Entonces las prioridades cambian y aparece esta idea de disfrutar el momento", explicó.

La frustración y la dificultad para pensar a largo plazo

La psicóloga advirtió que esta realidad también genera frustración y dificulta la construcción de proyectos personales. "Nuestros jóvenes no están pudiendo proyectarse a futuro a largo plazo con esfuerzo y constancia", sostuvo.

Además, señaló que muchas veces los padres intentan evitarles cualquier frustración a sus hijos, cuando justamente aprender a atravesarla forma parte del crecimiento. "Tenemos que enseñarles que el esfuerzo tiene sus frutos y que, si algo sale mal, también se puede aprender de esa experiencia", expresó.

Elegir por deseo propio y no por comparación

Otro de los puntos que destacó Ruesjas es la importancia de construir proyectos personales basados en los propios deseos y no en las expectativas ajenas. "Hay que construir lo que yo deseo como persona. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis aspiraciones?", planteó.

Para la especialista, muchas personas terminan tomando decisiones influenciadas por lo que observan en otros o por expectativas familiares, en lugar de preguntarse qué quieren realmente para su vida.

El peso de las redes sociales

Consultada sobre el impacto de las plataformas digitales, la psicóloga fue contundente. "Las redes sociales influyen al 100%", aseguró.

Explicó que adolescentes y jóvenes pasan gran parte de su tiempo expuestos a imágenes idealizadas que pueden generar comparaciones permanentes. "Siempre les digo que ojo con lo que vemos. Son imágenes. De un lado la manzana brilla y del otro está mordida", concluyó, al advertir que lo que se muestra en redes no siempre refleja la realidad completa.

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