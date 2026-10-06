Así es el sencillo truco de la bolsa en la escoba que facilita la limpieza de la casa.

En las tareas cotidianas de limpieza del hogar, recurrir a métodos simples puede ayudar a hacer más rápido el barrido y mejorar la manera de juntar la suciedad. Dentro de estas alternativas, un truco que comenzó a difundirse consiste en colocar una bolsa de plástico sobre las cerdas de la escoba.

Se trata de un recurso sencillo que permite retener restos diminutos y simplificar la limpieza habitual de los distintos espacios. El funcionamiento de este truco doméstico está relacionado con el fenómeno de la electricidad estática.

Al deslizar el material sintético sobre el piso, el roce producido durante el barrido provoca una capacidad de atraer residuos livianos como cabellos, partículas de caspa, pelos de animales, pelusas y pequeñas acumulaciones de polvo, que pueden dispersarse fácilmente cuando se utiliza la escoba de la manera tradicional.

Cuáles son las principales ventajas de cubrir la escoba con plástico Utilizar una cubierta de polietileno sobre la escoba durante la limpieza del piso permite obtener algunas ventajas concretas frente a las técnicas de barrido convencionales:

Cuidado de las cerdas: Al cubrir el cabezal de la escoba, se evita que pelos, pelusas y otros residuos queden atrapados entre las cerdas. De esta manera, se reduce la necesidad de retirarlos manualmente una vez terminada la limpieza. Mayor facilidad para llegar a espacios difíciles: El método permite alcanzar con más comodidad sectores de poca visibilidad y lugares ubicados debajo de sofás, camas y muebles de escasa altura , donde suelen concentrarse el polvo y la suciedad.

El método permite alcanzar con más comodidad sectores de poca visibilidad y lugares ubicados debajo de , donde suelen concentrarse el polvo y la suciedad. Compatible con distintas superficies: Puede utilizarse sobre baldosas cerámicas, porcelanato, pisos flotantes, madera tratada, vinilo y laminados, sin provocar rayones ni afectar el acabado de estos materiales. Una vez terminado el barrido, los residuos recogidos permanecen adheridos al plástico, permitiendo retirarlos y desecharlos con mayor rapidez. De esta forma, se evita que el polvo vuelva a dispersarse por el aire durante la limpieza. Paso a paso para aplicar la técnica de la escoba embolsada Para poner en práctica este método de limpieza, solo hace falta realizar algunos pasos básicos que permiten preparar la escoba de forma correcta: Dar un nuevo uso a una bolsa: Utilizar una bolsa plástica tipo camiseta que haya quedado de alguna compra anterior, en lugar de desecharla.

Utilizar una bolsa plástica tipo camiseta que haya quedado de alguna compra anterior, en lugar de desecharla. Recubrir el cabezal de la escoba: Colocar el plástico de manera que cubra por completo tanto el cepillo como sus cerdas, procurando que toda la superficie quede protegida.

Colocar el plástico de manera que cubra por completo tanto el cepillo como sus cerdas, procurando que toda la superficie quede protegida. Asegurar el plástico: Tomar las asas o tiras de la bolsa y sujetarlas alrededor del mango de la escoba con un nudo firme, de modo que el envoltorio permanezca en su lugar mientras se realiza el barrido. Realizar el barrido habitual: Pasar la escoba de la manera acostumbrada sobre toda la superficie que se quiera higienizar, procurando cubrir las zonas donde se haya acumulado suciedad.

Pasar la escoba de la manera acostumbrada sobre toda la superficie que se quiera higienizar, procurando cubrir las zonas donde se haya acumulado suciedad. Quitar el plástico y desecharlo: Una vez terminada la tarea, deshacer el nudo que mantiene sujeta la bolsa, invertirla hacia el interior para que los residuos queden contenidos y finalmente depositarla en el tacho de basura. Ficha técnica del truco casero Elementos necesarios: Una escoba convencional y una bolsa de plástico tipo camiseta.

Una escoba convencional y una bolsa de plástico tipo camiseta. Mecanismo involucrado: La fricción entre el material plástico y la superficie produce electricidad estática .

La fricción entre el material plástico y la superficie produce . Suciedad que puede captar: Cabellos, pelusas, partículas pequeñas de polvo y fibras provenientes de distintos tejidos.

Cabellos, pelusas, partículas pequeñas de polvo y fibras provenientes de distintos tejidos. Tipos de pisos donde puede utilizarse: Superficies de cerámica, madera, porcelanato, vinilo y materiales laminados.

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