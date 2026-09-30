El truco con bicarbonato para limpiar el colchón: cómo usarlo y qué puede eliminar.

El bicarbonato de sodio ganó una enorme popularidad como recurso para la limpieza del hogar , especialmente en redes sociales, donde cada vez más personas recomiendan esparcirlo sobre el colchón una vez al mes. Sin embargo, existe una diferencia entre lo que realmente puede conseguir este polvo y lo que se afirma en los videos que se volvieron virales.

Aunque sus efectos son más limitados de lo que prometen algunas publicaciones , tampoco se trata de un producto completamente inútil, ya que puede aportar ciertos beneficios que muchas personas desconocen.

El efecto que produce el bicarbonato sobre materiales como el colchón responde a un mecanismo químico específico. Este compuesto es una base débil , con un pH cercano a 8,3 , por lo que puede interactuar con determinadas sustancias de carácter ácido que están detrás de muchos de los olores habituales en el dormitorio. Entre ellas se encuentran el ácido láctico, el ácido úrico y los ácidos grasos que forman parte del sudor .

Como resultado de esta reacción entre ácidos y bases , las sustancias responsables de los malos olores se transforman en sales neutras, dióxido de carbono y agua. Por eso, el proceso supone una reducción efectiva de los olores , en lugar de limitarse a cubrirlos temporalmente con otra fragancia.

De acuerdo con el sitio especializado Mattress Miracle, un colchón puede llegar a incorporar hasta medio litro de sudor durante una sola noche, por lo que la humedad acumulada se convierte en uno de los principales elementos sobre los que actúa este método.

El bicarbonato y su capacidad para neutralizar olores

A su capacidad para neutralizar olores, el bicarbonato añade otra característica que puede resultar útil: funciona como un agente secante moderado. Al entrar en contacto con el colchón, contribuye a retirar parte de la humedad que queda en la superficie, algo relevante porque los ambientes húmedos favorecen la presencia y reproducción de ácaros, hongos y bacterias.

Una vez transcurrido el período necesario para que actúe, al retirar el bicarbonato con la aspiradora también puede producirse otro efecto. Debido a su leve acción abrasiva, el polvo contribuye a desprender restos de piel muerta, residuos asociados a los ácaros y pequeñas partículas de suciedad que permanecen adheridas a las fibras del colchón.

Aun así, es importante tener en cuenta que este método también presenta limitaciones que no deben pasarse por alto. En particular, el bicarbonato no elimina los ácaros del polvo.

Un trabajo científico publicado en 2019 en el Journal of Medical Entomology, mencionado por el sitio especializado Alibaba Life Tips, señala que el Dermatophagoides farinae —considerado el ácaro que aparece con mayor frecuencia en los colchones— requiere condiciones específicas para morir.

La desecación debe mantenerse durante más de 72 horas con una humedad relativa inferior al 35%, mientras que mediante calor es necesaria una exposición de al menos diez minutos a temperaturas superiores a los 55 °C (131 °F).

El bicarbonato, por sí solo, no llega a generar ninguna de las condiciones necesarias para provocar la eliminación de estos ácaros.

Además, su acción tampoco resulta efectiva para combatir hongos o bacterias. Una prueba realizada en laboratorio por Microchem Labs y posteriormente citada por Alibaba Life Tips mostró una diferencia marcada entre ambos métodos: mientras un limpiador enzimático certificado logró disminuir en un 94,7% el principal alérgeno producido por los ácaros del polvo en superficies de colchones, el tratamiento con bicarbonato no registró ninguna reducción, con un resultado del 0%.

El bicarbonato tampoco tiene capacidad para eliminar olores de naturaleza alcalina, como el amoníaco que puede encontrarse en la orina, ni sustancias neutras como la trimetilamina. Su efecto químico está condicionado por un determinado rango de pH, por lo que su acción se limita a los compuestos volátiles de carácter ácido.

A esto se suma un aspecto que muchas veces queda fuera de los tutoriales: qué ocurre durante la aspiración del producto una vez finalizado el tratamiento. Un estudio difundido en 2022 por la revista Indoor Air analizó la presencia de partículas PM2,5 suspendidas en el ambiente mientras se retiraba el bicarbonato y registró un incremento del 400% respecto de los valores normales durante los doce minutos posteriores a la aspiración.

Por este motivo, contar con una aspiradora equipada con un filtro HEPA auténtico deja de ser simplemente una alternativa conveniente y pasa a constituir una condición necesaria, sobre todo cuando en el hogar viven personas con asma, niños pequeños o adultos mayores.

Cómo aplicar el bicarbonato

El procedimiento respaldado por la evidencia disponible presenta diferencias considerables respecto del método que suele difundirse en las redes sociales. De acuerdo con la Sleep Foundation, el bicarbonato debe distribuirse sobre el colchón previamente aspirado formando una capa delgada y pareja, en lugar de acumularlo en determinadas zonas. Luego, es necesario dejar que actúe durante un mínimo de una hora, aunque el efecto más favorable se consigue cuando permanece sobre la superficie entre ocho y veinticuatro horas.

Esparcir bicarbonato directamente sobre un colchón que no fue aspirado con anterioridad reduce el efecto del procedimiento, porque la suciedad y las partículas acumuladas forman una barrera que dificulta que el producto llegue de manera adecuada a las fibras.

La periodicidad del tratamiento, en tanto, depende de las características y necesidades de cada vivienda. Para la mayoría de los adultos que no presentan condiciones particulares, realizarlo una vez cada tres o seis meses resulta suficiente.

En hogares donde hay animales de compañía, en zonas caracterizadas por una elevada humedad ambiental o donde viven personas con alergias respiratorias, puede ser conveniente realizar el procedimiento una vez al mes. En el caso de bebés, adultos mayores o personas inmunodeprimidas, la frecuencia aconsejada pasa a ser de una aplicación cada seis semanas.