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30 de septiembre de 2026 - 09:55
Sociedad.

Santiago del Estero: el Gobierno anunció un bono de $2,4 millones para empleados estatales

Se abonará en tres pagos de $800.000 y también será para quienes reciben planes de emergencia, tarjetas sociales y asistencia para personas celíacas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los empleados públicos de Santiago del Estero cobrarán un bono de más de 2 millones de pesos en 3 cuotas.

Los empleados públicos de Santiago del Estero cobrarán un bono de más de 2 millones de pesos en 3 cuotas.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, confirmó el pago de un bono extraordinario de $2.400.000 para los trabajadores estatales de la provincia. La medida también alcanzará a personas que reciben planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas destinadas a celíacos.

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Suárez comunicó la medida mediante sus redes sociales y precisó que el beneficio se abonará en tres pagos de $800.000 cada uno. El primero estará disponible el 9 de octubre, el segundo se depositará el 10 de noviembre y el último se acreditará el 10 de diciembre.

Santiago del Estero y una caída mayor al 45% en la coparticipación

Aunque este año la provincia sufrió una caída superior al 45% en los fondos de coparticipación, según estimaciones oficiales, desde el gobierno de Santiago del Estero resaltaron que el orden de las cuentas públicas hizo posible implementar el beneficio en un escenario económico nacional complejo.

Además, la administración santiagueña señaló que Santiago del Estero es la única provincia que no recibió asistencia extraordinaria del gobierno de Javier Milei.

En la publicación que realizó en sus redes sociales, Suárez también detalló el cronograma de pagos de fin de año. El aguinaldo se acreditará el martes 22 de diciembre y será percibido sin descuentos, mientras que los haberes correspondientes a diciembre estarán disponibles el miércoles 30 de diciembre.

En otro tramo de su comunicación, el gobernador hizo referencia al compromiso que había asumido de informar antes de que terminara septiembre cómo quedaría establecido el calendario de salarios y bonos previsto para los últimos meses del año.

Además, el mandatario provincial señaló que los haberes correspondientes a septiembre se depositarán el miércoles 30 de septiembre. A su vez, explicó que dio instrucciones a los ministros para que sean ellos quienes comuniquen los detalles de los bonos previstos para quienes reciben planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas destinadas a personas celíacas.

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