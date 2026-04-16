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16 de abril de 2026 - 07:45
Espectáculos.

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante

Jimena Barón sorprendió en vivo al ofrecerle pagar el viaje a un joven que no podía costearlo. El momento generó una fuerte reacción en el estudio.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jimena Barón.

Jimena Barón.

La última gala de Es mi sueño dejó una escena que rápidamente ganó repercusión en redes sociales y portales de espectáculos. En una noche atravesada por la emoción, Jimena Barón protagonizó un gesto inesperado que cambió el rumbo del programa y conmovió tanto al jurado como al público.

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Todo ocurrió durante la presentación de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años oriundo de Chapadmalal. Con una estética vinculada al campo y una actitud segura, el participante subió al escenario con una identidad clara. Desde el inicio, generó impacto entre los jurados por su presencia y su manera de desenvolverse frente a las cámaras.

Su interpretación de “Chacarera del Triste”, clásico del repertorio de Los Chalchaleros, marcó uno de los momentos más destacados de la noche. Con una voz intensa y una entrega cargada de sentimiento, logró una devolución positiva del jurado y una ovación sostenida del público en el estudio.

Un talento que traspasó la pantalla

Tras la performance, los integrantes del jurado coincidieron en destacar la autenticidad del joven. Abel Pintos remarcó su naturalidad sobre el escenario, mientras que Joaquín Levinton lo definió como un artista con gran proyección dentro del folklore. En la misma línea, Carlos Baute valoró su sensibilidad y cercanía.

La devolución también incluyó observaciones técnicas, aunque el eje se centró en la emoción que transmitió su interpretación. Ese aspecto terminó por inclinar la balanza y permitió que el participante obtenga las cuatro luces verdes, lo que confirmó su continuidad en el certamen.

El clima en el estudio reflejó la conexión que logró con el público. Aplausos, gritos de aliento y gestos de admiración acompañaron cada tramo de su presentación, en una gala que ya mostraba picos altos de intensidad.

Jimena Barón
Jimena Barón

Jimena Barón

La historia personal que cambió todo

Cuando parecía que el momento más fuerte ya había pasado, la situación dio un giro. Jimena Barón tomó la palabra y compartió una experiencia personal vinculada a su etapa escolar. Ese relato generó un clima de atención total en el estudio.

En ese contexto, la artista mencionó una información que había conocido sobre el participante: Jeremías no planeaba realizar su viaje de egresados por motivos económicos. La confirmación del joven abrió paso a un intercambio breve, donde explicó que prefería priorizar la situación familiar antes que un gasto de ese tipo.

La escena adquirió otra dimensión. La historia del participante dejó de ser solo artística y pasó a conectar con una realidad cotidiana que atraviesa a muchos jóvenes en el país.

El gesto solidario que conmovió al público

Sin rodeos, Jimena Barón formuló una propuesta que sorprendió a todos. Ofreció pagarle el viaje de egresados al participante en ese mismo momento, frente a cámaras. La reacción en el estudio fue inmediata, con aplausos y expresiones de emoción tanto del público como del resto del jurado.

Jeremías, visiblemente impactado, agradeció el gesto mientras recibía el abrazo de la artista. La escena mostró lágrimas, sonrisas y una fuerte carga emotiva que se trasladó a quienes seguían el programa desde sus casas.

El conductor Guido Kaczka intervino para destacar lo ocurrido y pidió un reconocimiento para ambos protagonistas. El estudio respondió con una ovación de pie que selló uno de los momentos más recordados del ciclo.

Embed - No podía pagar el viaje de egresados y Jimena Barón sorprendió a Jeremías Vespasiano en Es mi sueño

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