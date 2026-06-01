Nicolas Cage habló de su elección de roles y explicó por qué alterna entre héroes y villanos

Nicolas Cage se inspiró en figuras icónicas como Cagney, Bogart y Edward G. Robinson para construir su papel en Spider-Noir.

Nicolas Cage afirmó que no desea quedar “ encasillado ” en un único tipo de rol y sostuvo que tanto los personajes de héroes como los antagonistas cumplen un papel fundamental dentro del cine , según expresó durante el estreno de su nueva serie Spider-Noir .

El actor, de 62 años , hizo estas declaraciones en la avant premiere de la producción realizada el 13 de mayo en el Regal Times Square de Nueva York , donde dialogó con la revista People acerca de su amplia carrera y la variedad de personajes que ha interpretado a lo largo de los años.

“¿Villano? He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambos. Creo que ambos son partes importantes del cine. No quisiera quedar atrapado haciendo una sola cosa ”, señaló el ganador del Oscar en diálogo con la publicación.

El actor recordó su decisión de declinar interpretar al Duende Verde en Spider-Man y cómo eligió Adaptation, papel que le valió una nominación al Oscar.

La amplitud de registros del actor se refleja en sus trabajos más recientes: en 2024 encarnó a un inquietante asesino serial en Longlegs , con una transformación física tan marcada que resultaba difícil reconocerlo bajo el maquillaje, mientras que en 2022 se interpretó a sí mismo en tono ficticio en la película meta The Unbearable Weight of Massive Talent .

Con anterioridad, también había asumido el rol del superhéroe Ghost Rider en la película de 2007 y retomó el personaje en su secuela de 2011, Ghost Rider: espíritu de venganza.

Entre sus proyectos más recientes, protagoniza Spider-Noir, la nueva serie de Prime Video ambientada en la Nueva York de los años 30.

En la misma conversación, Nicolas Cage contó que a comienzos de los años 2000 llegó a mantener diálogos con el director Sam Raimi sobre la posibilidad de interpretar al Duende Verde. Sin embargo, terminó inclinándose por protagonizar Adaptation en 2002, una elección que, según explicó a People, “era la correcta en ese momento”.

“Decidí hacer otra película, un noir mucho más pequeño, más romántico que trágico”, detalló el actor en relación a Adaptation, film por el que recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Finalmente, el personaje del Duende Verde quedó en manos de Willem Dafoe, mientras que Tobey Maguire fue quien interpretó a Spider-Man.

Cage además rememoró la recomendación que le hizo a Raimi antes de desvincularse del proyecto: “Espero que quien sea que elijas realmente adopte el lenguaje corporal de una araña, al menos por un momento. Solo en su apartamento, trepando por el techo o algo así”.

Nicolas Cage se inspiró en figuras icónicas como Cagney, Bogart y Edward G. Robinson para construir su papel en Spider-Noir.

Un proyecto que reinterpreta al héroe

Actualmente es el propio Nicolas Cage quien se pone el traje del héroe arácnido, aunque en una reinterpretación muy distante de las grandes superproducciones típicas del género.

En Spider-Noir, el actor encarna a Ben Reilly, un ex detective privado que se mueve en una Nueva York ambientada en la década de 1930 y que se ve forzado a volver a la acción como el único vigilante enmascarado de la ciudad tras atravesar una tragedia personal.

La producción estará disponible en Prime Video a partir del 27 de mayo, con sus ocho episodios lanzados de forma simultánea. Previamente, tendrá un estreno anticipado el 25 de mayo en la señal lineal de MGM+.

La serie tendrá un estreno doble.

Para dar forma al personaje, Cage se apoyó en grandes referentes del cine clásico. “Quería tomar a algunos de mis actores favoritos del viejo estilo, Cagney, Bogart, Edward G. Robinson, y hacerlos colisionar con la obra maestra de Stan Lee, Spider-Man, para crear algo nuevo”, explicó en diálogo con People.

En una entrevista con Esquire publicada en febrero, el actor sintetizó esa idea con una fórmula directa: “70% Bogart y 30% Bugs Bunny”.

La estrella de Hollywood también participó en escenas de acción que, según contó, le generaron una fuerte descarga de adrenalina. “Hice mucho trabajo con cables, lo cual es comprensible dado que el personaje vuela bastante sobre telarañas. Siempre me divierte eso”, comentó a People.

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano.

Una de las características más llamativas de la producción es su propuesta de exhibición en dos versiones: podrá verse en blanco y negro —bajo la denominación “Authentic Black and White”— y también en color, presentada como “True-Hue Full Color”.

En diálogo con Esquire, Cage manifestó su deseo de que esta doble alternativa sirva como puente para acercar a las nuevas generaciones al cine clásico: “Si quieren experimentar el concepto en blanco y negro, quizás eso les despierte el interés por ver películas antiguas y disfrutarlas como una forma de arte”.

Equipo creativo, elenco y próximos desafíos

El elenco de la serie está conformado por Lamorne Morris, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Brendan Gleeson y Jack Huston.

El actor de 62 años sorprendió al contar cómo evita quedarse en un solo tipo de personaje.

En el detrás de escena, el director Harry Bradbeer —reconocido por su trabajo en Fleabag y Killing Eve— estuvo a cargo de la dirección y también ejerció como productor ejecutivo de los dos primeros episodios.

Luego de Spider-Noir, Cage ya tiene en agenda interpretar a John Madden en la película biográfica Madden, donde compartirá elenco con Christian Bale. El estreno en salas está previsto para el Día de Acción de Gracias, una fecha emblemática en Estados Unidos asociada a la celebración familiar y deportiva de la NFL.