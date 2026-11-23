Este lunes 23 de noviembre de 2026 es feriado en todo el territorio argentino por la celebración del Día de la Soberanía Nacional . Si bien la fecha que recuerda este acontecimiento histórico es el 20 de noviembre , la aplicación de la Ley 27.399 dispuso trasladar el día de descanso al lunes posterior, ya que este año la conmemoración original coincidió con un viernes .

País. Día de la Soberanía Nacional: por qué se conmemora cada 20 de noviembre y qué pasa con el feriado

De esta manera, se generó un fin de semana extralargo de tres días , que abarca el sábado 21 , el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre .

La jornada de descanso rige para los empleados estatales y del ámbito privado en todas las provincias del país. Aquellos que deban presentarse a trabajar durante el feriado deberán recibir la remuneración extra que establece la normativa para quienes prestan servicios en estas fechas.

Desde su aprobación en 2017 , la Ley 27.399 determina cómo funciona el régimen de feriados móviles en la Argentina . De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 , las conmemoraciones que coinciden con un martes o miércoles se trasladan al lunes previo , mientras que aquellas que tienen lugar un jueves o viernes se reprograman para el lunes inmediato posterior .

Durante 2026, el Día de la Soberanía Nacional coincidió con un viernes. Por este motivo, y en cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente, el descanso se reprogramó para el lunes 23 de noviembre. Sin embargo, el aniversario que recuerda este acontecimiento continúa celebrándose el 20 de noviembre, fecha que este año transcurrió como un día de trabajo normal en la mayor parte del territorio argentino.

Qué se conmemoró el 20 de noviembre

La fecha del 20 de noviembre está vinculada con la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento que tuvo lugar en 1845 a orillas del río Paraná, en territorio bonaerense.

Durante aquella jornada, las tropas nacionales, dirigidas por el general Lucio Norberto Mansilla, se enfrentaron a una flota integrada por embarcaciones de Francia y Gran Bretaña, cuyo objetivo era atravesar por la fuerza el río para llegar a las provincias del interior del país.

Aunque el enfrentamiento concluyó con un revés militar para las fuerzas argentinas, posteriormente adquirió un significado histórico asociado con la defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras. Su reconocimiento como efeméride nacional se estableció a través de la Ley 20.770, aprobada en 1974, y en 2010 pasó a formar parte del cronograma oficial de feriados nacionales.

Cuáles fueron los feriados trasladables del 2026

A lo largo de 2026 hubo cuatro jornadas festivas sujetas al régimen de traslados establecido por la Ley 27.399. En dos de esos casos no fue necesario modificar el calendario, debido a que las fechas originales coincidieron con un lunes: el 17 de agosto, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Las dos conmemoraciones restantes sí tuvieron modificaciones en el calendario. En el caso del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se recuerda originalmente cada 17 de junio, el descanso se trasladó al lunes 15, debido a que la fecha coincidió con un miércoles. Una situación similar ocurrió con el Día de la Soberanía Nacional: el asueto previsto inicialmente para el viernes 20 de noviembre pasó al lunes 23, correspondiente a la jornada de hoy.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Una vez finalizado el descanso extendido de noviembre, el calendario todavía contempla tres jornadas especiales antes de concluir 2026. La primera será el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con el objetivo de fomentar el turismo y generar una pausa más prolongada antes de la celebración del día posterior. En tanto, el martes 8 de diciembre será feriado inamovible en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María.

La última fecha festiva del año llegará con la celebración de Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al tratarse también de un feriado que no se traslada, permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, al sumarse el sábado 26, el domingo 27 y el lunes 28 de diciembre.