El jardín maternal Frutillita realizó la muestra anual de sus actividades con una jornada de puertas abiertas para dar a conocer llos trabajos de sus alumnos durante el presente año y dar a conocer además la propuesta educativa para el próximo periodo lectivo .

La jornada se realizó en la sede del establecimiento en calle Salta 921 y contó con diferentes actividades recreativas y espacios de participación para las familias . En la oportunidad se realizó también la Muestra de Arte con los trabajos de sus alumnos .

Dicha iniciativa buscó acercar a las familias jujeñas al trabajo cotidiano que realizan los niños y docentes en la institución, la intención es “ dar a conocer a la comunidad el trabajo que hacen nuestros niños , y también para que puedan conocer nuestra institución, nuestra propuesta educativa", señaló Emilce Ricotti, directora del jardín maternal Frutillita.

La jornada de puertas abiertas incluyó la participación de malabaristas y muchas sorpresas compartidas entre los docentes, niños y las familias. Además de la exposición de los trabajos realizados por los alumnos en la Muestra de Arte cuyo lema fue "El mejor regalo de estas obras no es el resutado, es la felicidad del momento en el que se crearon".

La propuesta educativa del jardín maternal Frutillita

Ricotti detalló que el jardín trabaja con un método ecléctico, que integra diferentes teorías y modelos didácticos para adaptarlos a las necesidades de aprendizaje de cada niño. "Todo el trabajo se realiza a través de actividades lúdicas. Traemos el objeto de conocimiento al jardín o vamos a buscarlo, y siempre están en contacto directo con los objetos de conocimiento", explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de la estimulación sensorial y la exploración como herramientas fundamentales durante los primeros años. "Los chicos son exploradores por naturaleza, entonces lo que buscamos es darles la posibilidad de explorar diferentes ámbitos, diferentes espacios y diferentes contenidos", sostuvo.

La institución recibe a niños desde que comienzan a caminar, aproximadamente al año de vida, y ofrece continuidad educativa a través del Colegio Nueva Siembra, que cuenta con sala de cinco años, nivel primario y secundario.

Acompañar a los niños y sus familias

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la socialización y el acompañamiento de los procesos individuales de aprendizaje. Ricotti explicó que desde los primeros años se trabaja para que los niños conozcan diferentes formas de comunicación y desarrollen habilidades para relacionarse con los demás.

"Mostrarles el mundo es una responsabilidad muy grande, pero es algo que realmente nos apasiona y se disfruta verlos crecer, acompañarlos en el proceso, no solo a los chicos, sino también a las familias", manifestó.

Finalmente, remarcó que cada niño tiene sus propios tiempos y necesidades: "Los niños aprenden todos de manera diferente y hay que aprender a leerlos para poder enseñarles de la manera que ellos necesitan".