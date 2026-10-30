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30 de octubre de 2026 - 09:40
Mundo.

Caen Bitcoin y otras criptomonedas tras un hackeo millonario a Binance

El ataque informático a Binance provocó caídas en las principales criptomonedas. La empresa aseguró que cubrirá las pérdidas de sus usuarios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Criptomonedas - Bitcoin cayó a su nivel más bajo en seis semanas tras el ataque informático a Binance &nbsp;

Criptomonedas - Bitcoin cayó a su nivel más bajo en seis semanas tras el ataque informático a Binance

 

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

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La compañía confirmó que investiga una vulneración de sus sistemas y que logró congelar aproximadamente USD 3.000 millones en activos vinculados con el incidente. Además, suspendió temporalmente depósitos y retiros como medida preventiva, aunque aseguró que los fondos de sus usuarios están protegidos.

Cuánto cayeron Bitcoin, ether y BNB tras el ataque

La reacción del mercado fue inmediata. Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, llegó a cotizar alrededor de USD 76.355, su nivel más bajo en aproximadamente seis semanas, en medio de una tendencia bajista que ya se había registrado durante las jornadas anteriores.

Ether, la segunda criptomoneda más importante, retrocedió hasta USD 2.238,76, un valor que no alcanzaba desde hacía dos meses. La caída también afectó a BNB, el token vinculado al ecosistema de Binance, que perdió más del 8% en 24 horas y llegó a negociarse cerca de USD 694.

El movimiento se extendió a otros activos digitales y aumentó la incertidumbre en un mercado que suele reaccionar con rapidez ante los incidentes de seguridad. Las cotizaciones pueden variar significativamente durante la jornada, por lo que estos valores corresponden a los mínimos informados tras conocerse el ataque.

Cómo ocurrió el hackeo a Binance

De acuerdo con la investigación preliminar difundida por Binance, el atacante habría conseguido ingresar a un sistema de la plataforma mediante una computadora portátil comprometida que pertenecía a un ingeniero del área de desarrollo y operaciones, conocida como DevOps. Ese acceso habría permitido intervenir un contenedor de servicio y ejecutar transacciones de retiro sin autorización. La compañía aclaró que todavía analiza el alcance del incidente y que publicará un informe técnico cuando finalice la investigación.

“No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, señaló Binance en su comunicado oficial.

La empresa calculó que el impacto total ronda los USD 6.300 millones. Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación preliminar de los activos afectados y no debe interpretarse como el monto definitivo de pérdidas irrecuperables.

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

Qué pasará con los fondos de los usuarios

Una de las principales preocupaciones después de conocerse el incidente fue la seguridad del dinero depositado en la plataforma. Frente a las consultas, Binance aseguró que se hará cargo de las pérdidas ocasionadas por el ataque.

Para ello, anunció que utilizará recursos propios y del Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, creado para responder ante situaciones extraordinarias que comprometan la seguridad de los activos.

“Los fondos de los usuarios están seguros” “Los fondos de los usuarios están seguros”

“Los fondos de los usuarios están seguros”, afirmó la compañía, que también anticipó la publicación de una nueva prueba de reservas cuando finalicen las tareas de revisión y corrección.

Mientras se realizan las verificaciones, Binance dispuso la suspensión temporal de depósitos y retiros. La empresa no estableció en su comunicado inicial una fecha precisa para la normalización completa de las operaciones. También informó que revocó la autorización de la dirección afectada y que trabaja junto a las autoridades y especialistas en análisis de blockchain para rastrear los movimientos realizados durante el ataque.

La intervención de Tether y Circle para congelar activos

La respuesta al incidente involucró a otras empresas importantes del sector. Tether y Circle, emisoras de las monedas estables USDT y USDC, colaboraron con el congelamiento de activos relacionados con las transacciones sospechosas. Esta medida busca impedir que los responsables del ataque puedan movilizar o convertir parte de los fondos comprometidos mientras continúa la investigación.

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, también se refirió públicamente al episodio. Aunque aclaró que ya no está al frente de la administración de la compañía, reconoció que la situación parecía corresponder a un hackeo y expresó su expectativa de que los usuarios reciban cobertura por cualquier pérdida.

La reacción de Elon Musk y las recomendaciones de seguridad

El empresario Elon Musk se sumó a las repercusiones del caso con una publicación en X en la que advirtió sobre las vulnerabilidades informáticas. Su mensaje hizo referencia a los llamados ataques de día cero, que aprovechan fallas de seguridad antes de que sus desarrolladores puedan corregirlas.

Por su parte, Binance recomendó a sus clientes consultar únicamente los canales oficiales para obtener información sobre el estado de sus cuentas y las operaciones habilitadas. La advertencia busca prevenir posibles estafas que utilicen el incidente como excusa para solicitar contraseñas, códigos de verificación o accesos a billeteras digitales.

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