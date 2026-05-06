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6 de mayo de 2026 - 10:56
País.

¿Bitcoin o dólares digitales? Crece el uso de criptomonedas en Argentina

El informe sostiene que el país presenta una creciente diversificación generacional y la mayor participación femenina en operaciones cripto en América Latina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una de las modificaciones sobre el balnqueo de capitales implica que no se podrán blanquear criptomonedas en el extranjero.

Un nuevo informe del Bitso revela que el país no solo mantiene altos niveles de uso de criptomonedas en la región, sino que además presenta una creciente diversificación generacional y la mayor participación de mujeres en operaciones cripto de América Latina.

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La adopción de criptomonedas en Argentina continúa en expansión, impulsada, según los especialistas, por la necesidad de resguardar valor frente a la inflación y la devaluación del peso.

Según el relevamiento, el 71% de las compras de criptomonedas realizadas en 2025 correspondió a stablecoins —activos atados al valor del dólar—, principalmente USDT (57%) y USDC (14%). Este porcentaje supera ampliamente el promedio regional del 40%, reflejando el uso predominante de estas monedas digitales como refugio frente a la inestabilidad económica.

En contraste, Bitcoin continúa liderando las tenencias en las carteras locales, con el 52% del total. A pesar de la volatilidad —tras alcanzar un máximo histórico superior a los USD 126.000 en 2025 y retroceder luego—, los usuarios argentinos mantuvieron mayoritariamente sus posiciones, consolidando su rol como reserva de valor a mediano y largo plazo.

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Criptomonedas.&nbsp;

Criptomonedas.

El informe también ubica a Argentina como el segundo país de América Latina por volumen operado en criptomonedas, solo detrás de Brasil, y en el puesto 20 a nivel global en adopción, según datos de Chainalysis. En este contexto, factores como una inflación anual del 31,5% y una devaluación del 41% durante 2025 fueron determinantes en el crecimiento del ecosistema cripto local.

LAS MUJERES Y LAS CRIPTOMONEDAS

Otro dato destacado del informe es el avance de la participación femenina. Las mujeres representan el 32% de los usuarios de la plataforma en el país, superando a otros mercados como Colombia, Brasil y México. Este fenómeno se evidencia especialmente en ciertos pares de intercambio, como AR$/BRL, donde el 54% del volumen operado corresponde a mujeres, en muchos casos vinculado al envío de dinero entre Argentina y Brasil.

En Argentina el 32% de las usuarias de criptomonedas son mujeres, por encima de Colombia (28%), Brasil (25%) y México (22%).

EDADES Y PREFERENCIAS DE USO

Además, el perfil de los usuarios muestra una mayor amplitud etaria. Los segmentos de entre 55 y 64 años crecieron del 3% al 7%, mientras que los mayores de 65 pasaron del 1% al 5%, lo que indica una adopción cada vez más extendida más allá de los jóvenes.

En cuanto a las preferencias de uso, los argentinos combinan estrategias: utilizan stablecoins para gastos cotidianos y cobertura frente a la inflación, mientras que recurren a Bitcoin como herramienta de ahorro. Otras criptomonedas como Ethereum (11%) y XRP (7%) también forman parte de las carteras, aunque con menor peso relativo.

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El comportamiento frente a la volatilidad del mercado refuerza esta tendencia. Incluso tras caídas en los precios, la mayoría de los inversores locales optó por mantener o incrementar sus tenencias, evidenciando una visión de largo plazo.

En ese sentido los datos marcan que l 71% de las criptomonedas compradas en Argentina en 2025 fueron stablecoins, principalmente USDT y USDC. Argentina lidera la participación femenina en cripto en la región, con un 32% de usuarias y el par USDT/AR$ es el más operado, mientras que las mujeres predominan en transacciones AR$/BRL.

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