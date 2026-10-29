Elecciones en Israel: el Likud ganó en votos, pero Netanyahu no logró la mayoría.

El Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, lidera las elecciones legislativas en Israel , aunque el resultado todavía no le asegura al primer ministro la continuidad en el poder. Los detalles, en la nota.

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Política. Elecciones en Israel: Netanyahu busca otro mandato frente al desafío de la oposición

Las elecciones legislativas de Israel mantienen a Benjamin Netanyahu al frente del recuento, aunque su continuidad como primer ministro sigue sin estar definida. Con el 84% de los votos escrutados , el Likud se consolida como el partido más votado, por delante de Yashar.

El Likud supera a Yashar , el partido centrista de Gadi Eisenkot, y se posiciona como la principal fuerza de los comicios. Aun así, la falta de una mayoría parlamentaria definida mantiene abierto el escenario político y anticipa una etapa de negociaciones entre los distintos bloques.

Con el recuento todavía en marcha, la atención está puesta en la distribución de los 120 escaños de la Knesset , donde se necesitan al menos 61 bancas para alcanzar la mayoría.

El bloque de derecha y extrema derecha que apoya a Netanyahu muestra señales de retroceso, mientras que Gadi Eisenkot busca alternativas para reunir los respaldos necesarios.

En ese contexto, el posicionamiento de los partidos árabes podría resultar determinante para definir la próxima configuración del Gobierno.

Uno de los datos destacados de los comicios fue la participación ciudadana, que alcanzó casi el 78% de los votantes habilitados, la cifra más elevada desde 1999.

El resultado final se conocerá en los próximos días, cuando concluya el recuento de los sufragios pendientes, entre ellos los emitidos por militares y diplomáticos que votaron en ausencia.

Los partidos árabes, claves para un posible mayoría de Eisenkot

Otro de los datos que dejó el recuento inicial es el posible crecimiento de la representación árabe en el Parlamento israelí.

Según las proyecciones, las dos principales listas árabes podrían conseguir un número récord de bancas: la Lista Unificada, que agrupa a tres partidos de mayoría árabe, y la Lista Árabe Unida, liderada por Mansour Abbas.

El opositor Gadi Eisenkot no descartó negociar con los partidos árabes israelíes, pero planteó ciertos requisitos para concretar una eventual alianza.

El reconocimiento de Israel como Estado judío y el rechazo a Hamas figuran entre las condiciones señaladas. Pese a esa posibilidad, algunos de los sectores involucrados ya rechazaron la propuesta, lo que mantiene la incertidumbre sobre la formación de una mayoría alternativa a la de Netanyahu.

En medio de las negociaciones para definir la próxima mayoría parlamentaria, el dirigente árabe israelí Yussef Jabareen reclamó la construcción de una “verdadera alianza judeoárabe” que permita impulsar una alternativa al Gobierno de Netanyahu.

El miércoles, en declaraciones a medios israelíes, instó a los sectores opositores a acercarse a las fuerzas árabes para abrir una nueva etapa política.

“Quien quiera ofrecer una alternativa real y auténtica al gobierno de Netanyahu, cuyas manos están manchadas de sangre, deberá dirigirse a nosotros y allanar el camino hacia el cambio”, expresó.

Desde la oposición, Yair Golan también respaldó la posibilidad de sumar a los partidos árabes a una coalición alternativa al Gobierno de Netanyahu.

El líder de Demócratas cuestionó la estrategia del primer ministro de diferenciar entre el voto judío y el árabe y llamó a superar esas divisiones. “Ya no debemos aceptar la división racista de Netanyahu entre votos judíos y votos árabes”, sostuvo.