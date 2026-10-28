Flávio Bolsonaro agradeció a Donald Trump y Javier Milei tras su salida de Brasil hacia Estados Unidos

Flávio Bolsonaro agradeció a los presidentes Donald Trump y Javier Milei por el apoyo recibido tras abandonar Brasil y trasladarse junto a su familia a Estados Unidos. El excandidato presidencial difundió un mensaje en el que cuestionó el resultado de las elecciones, denunció una supuesta persecución política y anunció que encabezará la oposición desde territorio estadounidense.

Mundo. Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a la prohibición de salir de Brasil

“No huí de Brasil, salí por Brasil”, afirmó Bolsonaro, quien se declaró el “verdadero presidente electo” pese a haber perdido la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Su llegada a Miami se produjo este miércoles 28 de octubre, después de un recorrido que incluyó el paso por Argentina y una escala en Ecuador. El viaje ocurrió pese a que la Justicia brasileña había ordenado la entrega de sus pasaportes y le había prohibido salir del país.

En su mensaje dirigido a los brasileños y a la comunidad internacional, Bolsonaro agradeció al mandatario estadounidense por recibirlo en su país y al presidente argentino por el respaldo brindado.

“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como a Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. El presidente [norteamericano] es un gran defensor de la libertad de expresión”, escribió.

El dirigente sostuvo que su salida de Brasil respondió a una situación de persecución política. También aseguró que continuará trabajando desde Estados Unidos para organizar a sus seguidores y mantener su participación en la política brasileña.

“Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, expresó al anunciar que presentará una estrategia de oposición que, según afirmó, se desarrollará mediante mecanismos pacíficos y legítimos.

URGENTE!!! @FlavioBolsonaro emite nota pública como legítimo presidente-eleito do Brasil, denunciando a fraude eleitoral e afirmando que permanecerá nos EUA lutando para libertar o povo brasileiro. Veja abaixo. https://t.co/Jm6BdAdBlj — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) October 28, 2026

Flávio Bolsonaro denunció un supuesto fraude electoral

El senador volvió a cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral y apuntó contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF).

Según su versión, una decisión judicial que extendió el horario de votación habría favorecido a Lula da Silva. También denunció presuntos abusos de poder político y económico durante la campaña y planteó que esas irregularidades justificarían la anulación de la fórmula integrada por Lula y Geraldo Alckmin.

Se trata de acusaciones formuladas por el propio Bolsonaro, que no acreditan por sí mismas la existencia de fraude ni modifican el resultado electoral.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

Cómo fue el viaje de Bolsonaro por Argentina

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina junto a su esposa y sus dos hijas durante la noche del martes 27 de octubre, a través del paso internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Posteriormente, la familia abordó un avión privado en Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó viaje hacia Miami.

El senador llegó a Estados Unidos el miércoles 28 de octubre, pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado sus pasaportes después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos.

La situación judicial de Flávio Bolsonaro y su futuro político

El legislador cuestionó las restricciones de viaje dispuestas por la Justicia brasileña y sostuvo que no existe una orden de detención en su contra. Calificó las investigaciones judiciales como una “cacería de brujas” por motivos políticos.

Además, relacionó su situación con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y pidió a los legisladores y gobernadores de su espacio que mantengan la actividad opositora.

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro anticipó que continuará su actuación política y buscará apoyo internacional para sus planteos sobre la situación institucional de Brasil.