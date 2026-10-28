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28 de octubre de 2026 - 17:44
Internacional.

Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

Una familia argentina continúa buscando desesperadamente a Agustín Randazzo, un pasajero de 51 años que viajaba en uno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario de Toledo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo.&nbsp;

Buscan a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo. 

Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. El hombre viajaba en el coche 8 de uno de los trenes siniestrados y, desde la colisión, su familia intenta obtener información que permita dar con él.

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La incertidumbre y la angustia crecen con el paso de las horas. Ya transcurrieron 12 horas desde el trágico choque de trenes en Toledo y una familia argentina sigue buscando a Agustín Randazzo, de 51 años.

El hombre viajaba en el coche 8 de una de las formaciones y, desde el accidente, sus seres queridos perdieron todo contacto con él. “Desde entonces no sabemos nada de él”, señalaron.

Agustín Randazzo vive en España desde 2002 y viajaba con frecuencia desde Madrid por cuestiones laborales. El argentino de 51 años se encontraba en uno de los trenes siniestrados y, desde la colisión, su familia no tiene noticias sobre su paradero.

Tras conocer lo sucedido, su primo hermano, Rafael García Junicol, decidió hacer pública la búsqueda para intentar obtener información sobre su paradero. “Me enteré por el hermano [de Agustín] de que él había tomado ese tren”, señaló.

La falta de noticias sobre Agustín Randazzo llevó a su hermano Jorge a presentarse ante la Policía de Madrid para formalizar la denuncia por su desaparición.

Además, ya aportó las muestras de ADN necesarias para colaborar con el proceso de identificación. Ahora, se dirige a Toledo con la intención de visitar los centros hospitalarios de la región y obtener información sobre el paradero del argentino.

En medio de la búsqueda, los familiares de Agustín Randazzo aportaron una imagen reciente y precisaron algunas de sus características físicas para ayudar a reconocerlo. Según detallaron, tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele vestir una gorra negra, además de usar gafas de sol oscuras.

Su pareja, Sergi, publicó un mensaje en redes sociales para pedir colaboración y conseguir información sobre su paradero. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”.

Ola de solidaridad en las redes sociales

En medio de la angustia provocada por el accidente ferroviario de Toledo, las redes sociales se convirtieron en un canal fundamental para intentar encontrar a los pasajeros desaparecidos.

Decenas de familias publican fotografías y datos personales para pedir colaboración y conseguir información sobre sus seres queridos. Además, la iniciativa de distintos usuarios dio lugar a plataformas digitales independientes que buscan concentrar la información y agilizar las tareas de localización.

La respuesta ante la tragedia ferroviaria también se extendió a los centros sanitarios y a los servicios de emergencia. El choque entre un AVE y un tren de Iryo, registrado cerca de las 8:53 entre Urda y Los Yébenes, dejó un saldo provisional de al menos 68 muertos y decenas de heridos.

En paralelo a las tareas de rescate y a la investigación para determinar qué provocó la colisión, las autoridades de Madrid y Castilla-La Mancha pidieron a la población que se acercara a donar sangre para atender a los afectados.

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