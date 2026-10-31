Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos y lanzó: "La lucha continúa"

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente desde Estados Unidos y aseguró que decidió abandonar Brasil para continuar con su actividad política desde el exterior. “La lucha continúa” , afirmó durante una transmisión en vivo por Instagram, en la que explicó los motivos de su salida y lanzó fuertes críticas contra las instituciones brasileñas.

Mundo. Flávio Bolsonaro agradeció a Donald Trump y Javier Milei tras su salida de Brasil hacia Estados Unidos

“Di un paso atrás para dar dos hacia adelante” , expresó el dirigente del Partido Liberal (PL), quien también agradeció el respaldo de sus seguidores y sostuvo que existe una persecución política impulsada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante la transmisión, contó que el lunes, después de las elecciones, visitó por última vez a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. Según relató, al finalizar el encuentro de 30 minutos, un funcionario le advirtió que había agentes de la Policía Federal en la puerta de la vivienda.

“Miré a mi padre y le dije: ‘Papá, empezó la persecución’” , recordó. En ese momento, aseguró que recibió una notificación de una decisión del juez Alexandre de Moraes que ordenaba la retención de sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil.

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El dirigente consideró que la medida judicial fue una represalia política y volvió a cuestionar la actuación del magistrado. También puso en duda el resultado electoral, aunque no presentó pruebas, y sostuvo que hubo irregularidades que, a su entender, no fueron investigadas.

“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”, afirmó en referencia a la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Además, acusó a las instituciones brasileñas de estar “completamente cooptadas” y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial.

Flávio Bolsonaro explicó por qué se fue de Brasil

El excandidato presidencial explicó que viajó a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas porque consideró que desde el exterior tendría mayores posibilidades de expresarse libremente.

“No es fácil salir de tu país para seguir teniendo, al menos, una voz activa”, señaló. También aclaró que tomó la decisión junto con su mujer y que no informó previamente a otras personas.

Desde Florida, anticipó que buscará organizar la oposición al gobierno de Lula y señaló que el Congreso Nacional, especialmente el Senado, será la principal trinchera de resistencia.

En ese marco, pidió a sus seguidores que se contacten con los legisladores para que respalden a Rogério Marinho en la elección de la presidencia de la Cámara alta.

También advirtió que el nuevo gobierno podría llevar a Brasil a una crisis económica y consideró que el deterioro de la economía será uno de los principales factores de desgaste de la gestión de Lula.

No descartó volver a competir por la Presidencia

Durante su mensaje, Flávio Bolsonaro dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse como candidato presidencial antes de 2030.

“Si es necesario, volveré a estar a disposición para disputar la presidencia de la República”, afirmó.

Por último, pidió a sus seguidores que mantengan la unidad y aseguró que continuará activo políticamente desde Estados Unidos. También agradeció el acompañamiento recibido durante la campaña y sostuvo que los casi 60 millones de votos que obtuvo en las elecciones le dan fuerzas para seguir adelante.

Bolsonaro viajó a Florida tres días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

Desde Miami, el dirigente había anunciado el jueves que encabezaría la oposición a Lula desde el exterior y denunciado una persecución política.

En su primer comunicado desde Estados Unidos, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei por el respaldo recibido durante su salida de Brasil. Además, prometió impulsar una estrategia de movilización opositora por medios pacíficos y legítimos.