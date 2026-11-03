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3 de noviembre de 2026 - 16:21
Economía.

El riesgo país en Argentina superó los 820 puntos y el dólar llegó a $1.570 este martes

Los bonos y las acciones argentinas volvieron a caer mientras Estados Unidos vota en las elecciones legislativas. El Merval perdió 1%.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Riesgo país.

Riesgo país.

Los mercados financieros argentinos volvieron a registrar números negativos este martes 3 de noviembre, en una jornada marcada por las elecciones de medio término en Estados Unidos y la incertidumbre económica internacional. El riesgo país subió hasta los 821 puntos básicos, mientras que las acciones y los bonos argentinos operaron en baja y el dólar oficial alcanzó los $1.570 para la venta en el Banco Nación.

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El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025

El riesgo pa&iacute;s en Argentina.

El riesgo país en Argentina.

Durante la jornada, el riesgo país argentino, medido por JP Morgan, aumentó 20 unidades y se ubicó en 821 puntos básicos, su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

Caen las acciones argentinas y el Merval pierde 1%

La tendencia negativa también alcanzó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El índice MSCI Merval retrocedía un 1% y se ubicaba en los 88.127 puntos, profundizando las pérdidas registradas durante el comienzo de noviembre.

En Wall Street, en cambio, los principales indicadores estadounidenses mostraban resultados mixtos. Mientras el Nasdaq avanzaba 0,8%, el Dow Jones retrocedía 0,3%, reflejando la cautela de los inversores durante la jornada electoral.

En Brasil, el índice Bovespa también operaba en baja, con una caída del 1,5%, mientras que el dólar subía frente al real.

El dólar oficial subió y llegó a $1.570

D&oacute;lar en Argentina.

Dólar en Argentina.

En el mercado cambiario argentino, el dólar mayorista avanzó hasta los $1.549, mientras que la cotización minorista del Banco Nación aumentó cinco pesos y alcanzó los $1.570 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se mantenía sin cambios en $1.565, según los valores informados durante la rueda.

La evolución de las cotizaciones se suma a las preocupaciones del mercado sobre la acumulación de reservas del Banco Central, la actividad económica y los vencimientos de deuda que deberá afrontar Argentina durante 2027.

Cómo influyen las elecciones de Estados Unidos en los mercados

Este martes, los estadounidenses votan en las elecciones de medio término, una instancia clave para determinar el control del Congreso y la capacidad de negociación del Gobierno de Donald Trump.

Los inversores siguen de cerca los resultados porque podrían influir en las decisiones económicas, comerciales y financieras de Estados Unidos, con posibles repercusiones sobre otros mercados.

En el caso argentino, los analistas también observan cómo podría evolucionar el respaldo financiero estadounidense y qué consecuencias tendría un cambio en el equilibrio político del Congreso.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El petróleo vuelve a bajar en medio del conflicto con Irán

Otro factor que influye sobre los mercados internacionales es la evolución de los precios del petróleo, que retomaron las bajas después del fuerte retroceso registrado el lunes.

Los contratos futuros del crudo Brent caían 1,2%, hasta los 103,50 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI retrocedía 0,7% y cotizaba a 96,02 dólares.

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