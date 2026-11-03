Colombia sufrió un nuevo sismo de magnitud 5,6 en Tolima con repercusiones en Bogotá

Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Colombia: tuvo epicentro en Tolima y se sintió en Bogotá.

Un terremoto de 5,6 grados sacudió este martes a Colombia . El sismo tuvo su origen en las inmediaciones de Chaparral , localidad ubicada en el departamento de Tolima , donde durante las últimas semanas se produjo una serie de temblores . También fue percibido en distintas zonas del Valle del Cauca y en Bogotá .

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El nuevo movimiento sísmico renovó la atención sobre la sucesión de temblores que afecta a esa localidad desde el pasado 20 de septiembre . A partir de entonces, el Servicio Geológico Colombiano ( SGC ) registró una considerable cantidad de episodios de intensidad baja y moderada.

Según los relevamientos que había publicado el organismo, en Chaparral se detectaron más de 1.100 movimientos telúricos superiores a los 2 grados entre el 20 y el 30 de septiembre .

Videos del temblor hoy martes 3 de noviembre en Colombia.Un sismo de magnitud 5,6 se registró en el país este 3 de noviembre de 2026 a las 04:13 hora local, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano. ImágenesMás detalles aquíhttps://t.co/nrz6gc8wcq Videos: redes sociales

Desde el Servicio Geológico Colombiano indicaron que nunca antes habían registrado un fenómeno de estas características desde la puesta en funcionamiento de la Red Sismológica Nacional del país.

De acuerdo con distintos testimonios y reportes, las vibraciones también se percibieron con intensidad en varias localidades, entre ellas Bogotá, Cali, Manizales y Armenia.

Por su parte, la Alcaldía de Cali comunicó que puso en marcha, como medida preventiva, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. En paralelo, los equipos de emergencia y las autoridades locales realizan tareas de supervisión para evaluar posibles consecuencias en distintos sectores de la ciudad.

Los primeros videos e imágenes difundidos en las redes sociales muestran cómo los habitantes abandonaron sus viviendas por sus propios medios y se resguardaron en la vía pública mientras ocurría el temblor.

Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este martes 3 noviembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima. Imágenes de los momentos de pánico que se vivieron en Pereira durante el sismo. video: bambuquero2 en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

Por ahora, la Gobernación del Valle informó que los responsables de coordinación y los equipos de emergencia de la región no registraron daños ni consecuencias a raíz del movimiento telúrico. A su vez, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comunicó que mantiene el trabajo conjunto con las autoridades de cada localidad para relevar el área y determinar si hubo algún tipo de impacto.

El trágico terremoto en Colombia

El reciente temblor reavivó la preocupación por la posibilidad de que vuelva a ocurrir una catástrofe similar a la del pasado 10 de agosto. Ese día, un sismo de 7,4 grados, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, provocó fuertes sacudidas en gran parte de Colombia.

El informe difundido por las autoridades dio cuenta de la magnitud de la tragedia: 335 personas fallecidas, 103 que continúan desaparecidas, 4.516 heridas y alrededor de 500.000 damnificadas.