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3 de noviembre de 2026 - 10:45
Mundo.

Un choque entre dos helicópteros cerca del Everest dejó un turista muerto en Nepal

La víctima era de la india. Confirmaron el fallecimiento y todavía investigan las causas del accidente, ocurrido durante una maniobra de aterrizaje.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Muere una persona en Nepal tras chocar dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest. &nbsp;

Muere una persona en Nepal tras chocar dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest.

 

Un choque entre dos helicópteros ocurrido este martes en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal, dejó como saldo al menos un muerto y tres personas heridas. Las autoridades confirmaron que la víctima fatal era un turista de nacionalidad india, aunque todavía no se dieron a conocer las circunstancias que provocaron el accidente.

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A través de un comunicado, la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), informó que el accidente se produjo cerca de las 8.10, en una plataforma de aterrizaje ubicada en Pheriche. El lugar, utilizado por turistas, se encuentra a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar.

Una víctima fatal y tres heridos tras el impacto de los helicópteros

La autoridad también confirmó que Vasant Kumar Balaramaramadu, de nacionalidad india, perdió la vida como consecuencia del accidente. Además, otras dos personas sufrieron heridas, entre ellas Shailesh Krishna Patel, un ciudadano neozelandés. Ambos lesionados fueron trasladados a un centro médico de Katmandú, la capital del país.

El organismo indicó que ya comenzó a indagar lo sucedido para determinar las circunstancias del accidente. Además, explicó que, una vez examinados los acontecimientos y obtenidas las conclusiones correspondientes, se tomarán las decisiones y se implementarán las acciones correctivas que establezca la normativa vigente.

Finalmente, el organismo transmitió su pesar a los allegados de la persona que perdió la vida y manifestó sus deseos de que la ciudadana neozelandesa y los dos pilotos lesionados puedan recuperarse pronto. Hasta el momento, no se difundieron los nombres de estos últimos ni se brindó información sobre la condición en la que se encuentra el segundo piloto.

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