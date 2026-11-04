Los mercados reaccionaron a las elecciones en EE.UU con subas en las principales bolsas

La reacción de los mercados a las elecciones en EE.UU.

Los mercados bursátiles internacionales mostraban una reacción positiva tras la derrota de Donald Trump en los comicios legislativos de medio término de Estados Unidos . Las principales plazas financieras de Europa registraban avances de hasta un 3% , mientras que los contratos de futuros de Wall Street anticipaban subas de hasta el 1% .

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Entre los principales movimientos del continente europeo, Milán avanzaba un 2,2% , París registraba una mejora del 1,4% y Madrid acumulaba una suba cercana al 3% . En los mercados asiáticos, el índice Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un incremento del 1,6% . Por el contrario, el Nikkei de Tokio terminó con una caída del 1,4% .

El movimiento alcista de los mercados se produjo después de que los demócratas consiguieran volver a ser mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos . El partido logró imponerse en distritos y estados estratégicos , desplazando así a los republicanos del control de los dos órganos legislativos.

La tendencia positiva también se reflejaba en las operaciones a futuro de los principales indicadores bursátiles de Wall Street , que anticipaban ganancias para la jornada . Los contratos vinculados al Dow Jones avanzaban un 1,5% , los del S&P 500 registraban un incremento del 1,1% y los del Nasdaq mostraban una suba del 0,7% .

En el mercado de materias primas, el oro experimentaba un aumento del 3%. En sentido contrario, el petróleo retrocedía y su cotización se aproximaba a los US$100 por barril.

“La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos parece haber impulsado los precios del oro, ya que los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas fiscales”, argumentó Hamad Hussain, economista sénior de Capital Economics a Reuters.

Dólar, bonos y acciones argentinas: cómo operan tras las elecciones en EE.UU.

Antes del inicio de las operaciones en Wall Street, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban subas superiores al 5%.

Por otro lado, el riesgo país alcanzaba los 830 puntos básicos, su valor más elevado de los últimos doce meses. Desde comienzos de año, el indicador acumula un incremento del 45,5%.

En cuanto al mercado de cambios, el dólar oficial se negociaba a $1570 en el Banco Nación, una cotización que representaba un nuevo máximo nominal en las pizarras de la entidad.

El impacto de los resultados de EE.UU. en la Argentina

La relación con Estados Unidos tiene una importancia estratégica para la Argentina, no solo por su peso como uno de los principales destinos y orígenes del intercambio comercial, sino también por las posibilidades de obtener recursos para iniciativas prioritarias y el respaldo que representa para el programa económico de la gestión nacional.

Ante un escenario en el que la administración estadounidense pierde fortaleza política, los inversores ponen en duda que el Gobierno republicano vuelva a brindarle asistencia a Javier Milei para afrontar los compromisos de deuda correspondientes al próximo año.

Esta incertidumbre también está vinculada con las elevadas obligaciones financieras que la Argentina mantiene con el FMI, dado que el organismo cuenta con prioridad en el cobro de sus acreencias.

En consecuencia, aumenta la percepción de un posible incumplimiento de los compromisos de deuda, lo que impulsa a los inversores a desprenderse de los bonos argentinos.

A su vez, la demanda por estos instrumentos es limitada. Esta combinación de una mayor oferta y escaso interés comprador provoca una caída en las cotizaciones de los títulos públicos, mientras que sus rendimientos aumentan. Este comportamiento del mercado se traduce en el incremento del riesgo país, que actualmente se ubica en 830 puntos básicos.