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24 de octubre de 2026 - 13:59
Mundo.

Francia en llamas: masivas protestas contra Macron, enfrentamientos y más de 130 detenidos

Miles de personas salieron a las calles de Francia contra el aumento del costo de vida. La Policía reprimió protestas y reportó 135 detenidos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Protestas en Francia (CNN)

Protestas en Francia (CNN)

Francia atraviesa una nueva jornada de tensión social y política. Este sábado miles de manifestantes volvieron a las calles de París y otras ciudades para protestar contra el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar concentraciones.

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El Ministerio del Interior francés informó que, hasta las 13 horas locales, se habían registrado 135 detenciones en todo el país y 136 acciones de protesta. Ante el temor de que se repitieran los violentos incidentes de la semana anterior, las autoridades desplegaron un operativo de aproximadamente 70.000 policías y gendarmes.

110.000 manifestantes y enfrentamientos con la Policía

La capital francesa se convirtió en uno de los principales escenarios del descontento. Según la Prefectura de Policía de París, alrededor de 110.000 personas participaron de la marcha durante la tarde, mientras que se realizaron más de 3000 controles y 65 detenciones en la ciudad hasta las 17 horas.

La movilización comenzó de manera pacífica, pero hacia el final del recorrido se registraron momentos de tensión y enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos de manifestantes.

La protesta estaba prevista inicialmente entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, pero las autoridades modificaron el recorrido y trasladaron la concentración hacia la periferia de París. La decisión generó cuestionamientos de las organizaciones sindicales, aunque finalmente fue avalada por la Justicia administrativa.

En otras ciudades, como Lyon, Marsella y Nantes, también se registraron incidentes. En Lyon, la Policía dispersó con gases lacrimógenos una concentración de manifestantes que se había reunido en una zona donde las protestas estaban prohibidas.

¿Por qué protestan miles de franceses contra Emmanuel Macron?

Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos, que adquirió protagonismo durante las protestas sociales de 2018 y 2019.

Los principales reclamos están relacionados con el encarecimiento de los alimentos, la energía y la vivienda, además de la pérdida del poder adquisitivo y la falta de recursos destinados a la educación pública.

Los estudiantes exigen mejores condiciones en escuelas y universidades, mayor cantidad de docentes y más oportunidades de acceso a la educación superior.

Durante las marchas se observaron pancartas contra Macron y se escucharon consignas que exigían su renuncia, reflejando el creciente malestar social en los últimos meses de su mandato presidencial.

Francia desplegó 70.000 policías y cerró museos y comercios

El gobierno francés implementó un amplio dispositivo de seguridad para evitar una repetición de los disturbios del sábado 17 de octubre, cuando las movilizaciones reunieron entre 550.000 y 800.000 personas, según las estimaciones oficiales y de los organizadores.

Aquella jornada estuvo marcada por saqueos, incendios y destrozos que afectaron a miles de comercios y edificios públicos.

Ante este escenario, numerosos comerciantes de París decidieron cerrar sus establecimientos o proteger sus vidrieras con paneles de madera.

Además, importantes espacios culturales, entre ellos los museos del Louvre, Orsay y Picasso, suspendieron excepcionalmente sus actividades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las fuerzas de seguridad mantendrían instrucciones estrictas para prevenir nuevos hechos de violencia. Durante los controles también se incautaron objetos que, según las autoridades, podrían utilizarse como armas.

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