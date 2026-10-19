Violentas protestas en Francia: mirá las fotos más impactantes

Mundo.
lunes 19 de octubre de 2026
Rige el toque de queda en París y otras ciudades: la medida se aplica entre las 23 y las 6 hasta el martes, mientras las concentraciones quedan vedadas desde las 20.
Protestas en Francia.
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