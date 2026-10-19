19 de octubre de 2026 - 21:22
Caos.

Violentas protestas en Francia: mirá las fotos más impactantes

Rige el toque de queda en París y otras ciudades: la medida se aplica entre las 23 y las 6 hasta el martes, mientras las concentraciones quedan vedadas desde las 20.

Protestas en Francia. Foto 1/10

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