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18 de octubre de 2026 - 17:24
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Macron advirtió que Francia buscará a los responsables de los violentos disturbios

El presidente francés condenó los saqueos y ataques durante las protestas, que dejaron miles de detenidos, cientos de policías heridos y comercios dañados

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Macron advirtió que Francia buscará a los responsables de los violentos disturbios

Macron advirtió que Francia buscará a los responsables de los violentos disturbios

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este domingo que los responsables de los violentos disturbios registrados durante las protestas nacionales deberán responder ante la Justicia. Las manifestaciones dejaron más de 2.000 detenidos, alrededor de 500 agentes heridos y más de 1.500 comercios afectados, según las cifras difundidas en el reporte original.

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Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario condenó los saqueos, incendios y destrozos registrados en distintas ciudades francesas. También pidió investigar los hechos con firmeza y distinguir entre quienes participaron de las movilizaciones para expresar sus reclamos y quienes protagonizaron los ataques.

Macron condenó los saqueos y ataques contra edificios públicos

“Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas” “Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”

“Saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza”, expresó.

Macron también reconoció la existencia de manifestantes con reclamos legítimos y sostuvo que es necesario diferenciarlos de quienes participaron en los saqueos y destrozos.

Las protestas dejaron miles de detenidos y daños en varias ciudades

Los disturbios afectaron a París, Marsella, Lyon y Burdeos, entre otras ciudades. Los episodios incluyeron incendios, ataques contra dependencias públicas y saqueos de establecimientos comerciales.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Limoges, donde las llamas alcanzaron el ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX. El fuego provocó el derrumbe del techo y dejó importantes daños en la estructura.

En Marsella, algunos manifestantes ingresaron brevemente al vestíbulo del ayuntamiento, mientras que un grupo encapuchado dañó una comisaría. En Lyon, en tanto, se registró un incendio en una oficina de turismo.

El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, calificó de extremadamente grave el ataque contra el ayuntamiento de Limoges, donde había funcionarios, empleados, personal de seguridad y ciudadanos cuando se produjo el incendio.

Investigan lesiones graves durante las movilizaciones

La respuesta oficial también quedó marcada por investigaciones sobre lesiones sufridas durante las protestas. En Mulhouse, la Fiscalía abrió una causa después de que una adolescente de 17 años perdiera un ojo. Otra investigación comenzó tras un episodio en Saint-Étienne, donde un joven manifestante perdió una mano.

Macron pidió al Gobierno revisar los procedimientos de recopilación de información y garantizar transparencia en las investigaciones sobre los hechos.

“Ayer, los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes” “Ayer, los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes”

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió el derecho a la protesta, pero cuestionó los episodios de violencia. “El derecho a manifestarse es fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”, escribió en la red social X.

Las movilizaciones reavivaron la disputa política en Francia

Las protestas fueron convocadas por un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que buscaban reactivar el movimiento de los chalecos amarillos, surgido en 2018 en rechazo a las desigualdades sociales y económicas.

Según las cifras difundidas, unas 550.000 personas participaron de las movilizaciones en todo el país, mientras que los organizadores calcularon una asistencia cercana a las 800.000. En la región de París se registraron 855 detenidos y 557 personas permanecían bajo custodia policial, de acuerdo con los datos citados de la Fiscalía.

Los disturbios también generaron cruces entre dirigentes políticos. Marine Le Pen, referente de la extrema derecha, cuestionó al Gobierno de Macron y lo describió como agotado e incapaz de responder a la situación.

Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon criticó al primer ministro Sébastien Lecornu, aunque también rechazó los saqueos y la destrucción de edificios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó a las repercusiones con un mensaje en el que afirmó que Francia estaba en llamas y vinculó la situación con la inmigración. Sin embargo, las autoridades francesas no atribuyeron oficialmente los disturbios a ese fenómeno.

Mientras continúan las investigaciones, el Gobierno francés busca establecer las responsabilidades por los ataques y determinar el alcance de los daños registrados durante una de las jornadas de protesta más violentas del país.

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