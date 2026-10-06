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6 de octubre de 2026 - 13:32
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Francisco Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida

Francisco “Pancho” Ferraro recordó los inicios de Lionel Messi en la Selección y anticipó que vivirá con mucha emoción su despedida ante Benín

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El exentrenador reconoció que será una jornada cargada de emociones y aseguró que probablemente no podrá contener las lágrimas cuando Messi dispute su último encuentro con la camiseta albiceleste.

“Se me van a caer algunas lágrimas”

“Estoy esperando el partido. Sin dudas va a ser muy emocionante, se me van a caer algunas lágrimas lógicamente, no solamente a mí, sino a todos los hinchas del fútbol”, expresó Ferraro.

El entrenador también se refirió a la decisión de Messi de ponerle punto final a su etapa en la Selección y consideró que se trata de una determinación meditada junto a su entorno más cercano.

“Esta decisión que toma él está bien masticada, en el aspecto de que la pudo pensar, analizar, tomarse el tiempo con su familia y decidirlo. En la Selección dice basta, pero en el Inter Miami va a seguir jugando”, explicó.

A pesar de que muchos hinchas todavía mantienen la ilusión de que el capitán revierta su decisión, Ferraro consideró que el paso ya está definido.

“Todos queremos ver en la televisión el día de mañana que diga que dio marcha atrás y vuelve, pero yo creo que esta es una decisión bien pensada y ya está tomada”, sostuvo.

Ferraro recordó al Messi de 18 años

El vínculo entre Ferraro y Messi se remonta al Mundial Sub-20 de Holanda 2005, cuando Argentina se consagró campeón y el rosarino comenzó a consolidarse como una de las grandes apariciones del fútbol nacional.

El exentrenador recordó que, pese a su juventud, Messi ya mostraba rasgos que anticipaban lo que vendría después.

“Como líder en aquellos momentos, en aquel Mundial, hablaba poco, pero había que escucharlo. Tenía 18 años recién cumplidos y ya se veía lo que iba a hacer” “Como líder en aquellos momentos, en aquel Mundial, hablaba poco, pero había que escucharlo. Tenía 18 años recién cumplidos y ya se veía lo que iba a hacer”

“No es fácil mantenerse tantos años como el número uno”

Ferraro también repasó la evolución futbolística de Messi y remarcó su capacidad para mantenerse durante años en la elite.

“La técnica nace en la cuna y lo va a acompañar toda la vida. Él evolucionó en todos los aspectos dentro de la cancha: cómo se mueve, dónde recibe, cómo estudia el partido”, explicó.

Además, destacó la trayectoria que construyó tanto en la Selección como en sus diferentes clubes.

“Él lo vivió a través de muchos partidos a gran nivel: Selección, Barcelona, Francia y ahora Inter. No es fácil mantenerse por muchos años como el número uno y él lo hizo”, afirmó.

Ferraro agregó que Messi logró sostener su vigencia a lo largo del tiempo y destacó la preparación que realizó para mantenerse competitivo en cada etapa de su carrera.

El mensaje final de Ferraro para Messi

Antes de cerrar, el entrenador que acompañó a Messi en uno de sus primeros grandes logros con la camiseta argentina le dejó un mensaje sencillo pero cargado de afecto.

“Como siempre, quiero desearle que le vaya bien”, expresó.

Ferraro será uno de los tantos protagonistas ligados a la historia de Messi que seguirán con emoción una jornada que quedará marcada por el adiós del capitán a la Selección Argentina.

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