Este viernes comenzó el Torneo Senior de tenis de carácter nacional en el club Tiro y Gimnasia de San Salvador de Jujuy , en la avenida José de la Iglesia 1550. La competencia reúne a deportistas de entre 19 y 75 años de diferentes puntos del país y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre, con entrada libre y gratuita .

Deportes. Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Deportes. Charly Berlocq brindó una clínica de tenis en Jujuy y compartió su experiencia con chicos y adultos

Roberto Álvarez, coordinador del torneo , destacó el regreso de esta competencia a la provincia después de una década y valoró las gestiones realizadas para concretar el evento. “Gracias a gestiones de la gente de Jujuy volvió el torneo acá a la ciudad”, expresó.

El certamen cuenta con representantes de Jujuy, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Rosario y Tucumán , quienes buscan llegar a las instancias decisivas durante el fin de semana.

Álvarez destacó el nivel de los participantes y detalló cómo se desarrollará la competencia durante los próximos días. “Hoy son los cuartos de final, mañana las semis y el domingo la final . La entrada es libre y gratuita para todos los que quieren venir a ver, así que pueden disfrutar de buen tenis de gente veterana”, indicó.

El trabajo para recuperar una competencia nacional

Eduardo López Jordán, uno de los jugadores que participa del campeonato, puso en valor el trabajo realizado desde el año pasado para recuperar el torneo y destacó el acompañamiento de la comisión directiva del club. “Poder hacer este torneo, que hace mucho no lo hacíamos, no es fácil”, aseguró.

También agradeció el apoyo institucional de las áreas de Deportes y Turismo, además del compromiso de la vicepresidenta del club, Constanza Terán. “Nos apoyaron desde el primer momento. Un agradecimiento a Connie Terán, que realmente se puso la camiseta y logramos sacar este torneo”, manifestó.

Un balance positivo para el tenis jujeño

Constanza Terán, vicepresidenta del club Tiro y Gimnasia, destacó que la competencia nacional de categoría G2 representa el cierre de un año con importantes eventos deportivos en la institución. “Hicimos el M15 que fue un torneo muy importante a nivel internacional. Tuvimos un regional hace poco, dos semanas, y culminamos el año con este torneo grande nacional”, señaló.

Si bien representa la última competencia nacional del año para el club, explicó que continuarán las actividades deportivas con un campeonato interno que se extenderá hasta fin de año.

Asimismo, invitó a los jujeños a acercarse a las instalaciones para disfrutar de los encuentros durante el fin de semana. “Es un torneo totalmente libre y gratuito. El que quiera venir, acudir al club, lo puede hacer. El club está abierto para el público”, remarcó.

La pasión por el tenis y el acompañamiento al deporte local

Sergio Gómez, otro de los jugadores que participa del Torneo Senior, contó cómo vive su pasión por la disciplina y destacó la importancia de acompañar las competencias que se realizan en Jujuy. “Yo juego todos los días al tenis. Nunca tomé clases, pero juego todos los días. Tengo mucha conducta, así que ponemos lo mejor nomás”, expresó.

Tras conseguir una victoria frente al salteño Matías Nayar, Gómez valoró el nivel deportivo y la organización del campeonato. “El torneo es un espectáculo. Aparte, hay que aprovechar de jugar sobre todo los torneos locales, apoyar a la institución, al organizador y a Eduardo López Jordán, que fue el pionero en esto”, concluyó.