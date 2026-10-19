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19 de octubre de 2026 - 09:35
Política.

Francia impone un toque de queda tras una ola de disturbios y saqueos en París

Emmanuel Macron enfrenta una crisis política y social tras las protestas contra el costo de vida. En ese marco, rechazó la renuncia de su ministro del Interior.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Francia anunció toques de queda ante las violentas protestas y saqueos en París.

Francia anunció toques de queda ante las violentas protestas y saqueos en París.

El Gobierno de Francia dispuso este lunes un toque de queda en determinadas zonas de distintas ciudades con el objetivo de frenar una escalada de disturbios que, durante el fin de semana, provocó cerca de 2.400 arrestos y dejó aproximadamente 1.000 efectivos policiales heridos.

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La decisión fue tomada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien instruyó a los prefectos a implementar estas medidas luego de participar en una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer qué localidades estarán sujetas al toque de queda.

El anuncio se produjo luego de que el dirigente de centroderecha encabezara una reunión de emergencia con representantes de distintos ministerios, en la que se abordaron tres cuestiones prioritarias: el apoyo financiero a los comerciantes perjudicados, la respuesta de las compañías aseguradoras y el avance de las investigaciones judiciales contra quienes participaron en los saqueos.

Previamente a la implementación de las restricciones nocturnas, el equipo de Laurent Nuñez, titular de la cartera de Interior, se había comunicado con distintos prefectos para determinar si la aplicación de estas medidas podía ser efectiva en las zonas bajo su jurisdicción.

Macron reconoció “fallas en la previsión y la inteligencia”

El mandatario francés Emmanuel Macron reconoció que hubo fallas en el dispositivo de seguridad que precedió al estallido de violencia del sábado 17 de octubre. Ese día, las multitudinarias protestas motivadas por el encarecimiento del costo de vida desembocaron en algunos de los disturbios más graves registrados en Francia en las últimas décadas.

Durante un mensaje transmitido por televisión el domingo, el jefe de Estado instó a la población a mantenerse unida y aseguró que los responsables de los hechos enfrentarían sanciones. No obstante, evitó recurrir a la declaración del estado de emergencia.

“Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derribar la República rendirán cuentas”, sostuvo Macron en su intervención, según reprodujo The Independent.

Nuñez ofreció su renuncia y Macron la rechazó

El titular de la cartera de Interior había renunciado a su cargo el domingo, luego de admitir que las fuerzas de seguridad “perdieron el control” de las protestas y que la planificación del operativo había presentado deficiencias. Sin embargo, desde el Palacio del Elíseo comunicaron que el presidente no aceptó su dimisión, al considerar fundamental preservar la conducción de los organismos policiales en medio de una situación delicada.

En lugar de apartarlo de sus funciones, le asignó la tarea de asegurar “toda la transparencia sobre las fallas en la planificación y la inteligencia” que derivaron en los episodios de violencia. Las críticas de los sectores opositores al Gobierno se hicieron más contundentes. Marine Le Pen, referente de la derecha nacionalista, atribuyó la crisis a una “administración macronista agotada y desorientada”.

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, principal figura de la izquierda radical y dirigente de La Francia Insumisa (LFI), cuestionó la capacidad de las autoridades para gestionar la situación, denunció “incompetencia” oficial y sostuvo que tanto la eventual imposición de un toque de queda como la declaración del estado de emergencia serían medidas ineficaces.

Unas 1.500 tiendas fueron saqueadas en al menos diez ciudades

Las movilizaciones del sábado convocaron a cerca de 550.000 manifestantes, aunque la central obrera CGT elevó la cifra a 800.000. Las protestas habían surgido semanas atrás, impulsadas por estudiantes que denunciaban las condiciones deficientes de los liceos, pero con el paso de los días incorporaron demandas vinculadas con la suba de precios y el empeoramiento de los servicios públicos.

Durante las concentraciones, grupos de personas encapuchadas y vestidas de negro se mezclaron entre quienes se manifestaban pacíficamente y provocaron una sucesión de saqueos, focos de incendio y choques con las fuerzas policiales.

En París, los efectivos policiales especializados en controlar disturbios recurrieron al uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los manifestantes, que respondieron arrojando objetos y artefactos pirotécnicos.

El alcalde de la capital francesa, Emmanuel Grégoire, señaló que había sectores de la ciudad con calles “devastadas”. Por su parte, en Marsella, el saldo fue de 107 policías heridos, tres de ellos con lesiones de gravedad, mientras que grupos de personas encapuchadas ingresaron por la fuerza al edificio del ayuntamiento.

En Limoges, un ataque incendiario ocasionó graves daños en la sede municipal, un inmueble histórico con más de 140 años de antigüedad. El fuego provocó el derrumbe del techo y llevó a las autoridades de la localidad a establecer un paralelismo con el incendio que afectó a Notre-Dame en 2019.

Según informó la agencia AFP, numerosos comercios fueron saqueados en París, Marsella, Niza, Burdeos, Lille, Estrasburgo, Grenoble, Toulouse, Nantes y otros puntos del país. Entre los establecimientos afectados hubo negocios de indumentaria, cadenas de supermercados, farmacias, tiendas de artículos exclusivos y locales dedicados a la venta de productos electrónicos.

En Lille, un local de Apple quedó completamente saqueado. En tanto, en Saint-Étienne, un adolescente de 17 años sufrió la amputación de su mano derecha luego de que explotara una granada utilizada para dispersar multitudes. Se trata del segundo episodio de estas características registrado en un período de dos semanas, después de que otro joven de 15 años resultara herido en circunstancias similares en Lens.

Algunos municipios ya habían decretado restricciones por su cuenta

Antes de que Lecornu comunicara oficialmente la instrucción dirigida a los prefectos, distintas administraciones municipales ya habían comenzado a aplicar restricciones por iniciativa propia. En Denain, localidad ubicada en el norte de Francia, la intendenta socialista estableció una prohibición de circulación durante la noche, entre las 21:00 y las 06:00, que se mantendrá en vigor hasta el domingo 25 de octubre y alcanzará a toda la población, sin distinción de edad.

Por su parte, en Guadalupe, el representante regional del Estado dispuso una medida de características similares para los menores de edad en las localidades de Pointe-à-Pitre y Les Abymes. La decisión se tomó luego de una serie de incidentes en los que tres efectivos policiales fueron alcanzados por disparos de arma de fuego.

Las autoridades de la prefectura de Bouches-du-Rhône dispusieron la suspensión de marchas y reuniones públicas en Marsella durante ocho horas, desde el mediodía hasta las 20:00 de este lunes.

El Ejecutivo espera que el receso escolar de mitad de trimestre, que comenzó este lunes, contribuya a reducir temporalmente la tensión en las calles. Pese a esa expectativa, una alianza de organizaciones sindicales y el colectivo de los “chalecos amarillos” anunció una nueva convocatoria a manifestaciones multitudinarias para el próximo 5 de noviembre.

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