Milei volvió a atacar a Lula y respaldó a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje. 

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un cruce con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al compartir este miércoles una publicación en la que lo calificó nuevamente de “ladrón”. Los detalles, en la nota.

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El presidente Javier Milei volvió a apuntar este miércoles contra su par de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, a quien nuevamente calificó de “ladrón” . El mandatario argentino publicó en una historia de su cuenta de Instagram una imagen de Lula acompañada por la frase “LULA LADRÓN” , escrita en mayúsculas.

No es la primera vez que Milei utiliza esa expresión contra el presidente brasileño: semanas atrás había realizado un señalamiento similar durante su estadía en San Pablo , lo que generó un fuerte conflicto diplomático entre ambos países.

El posteo que difundió Javier Milei había sido publicado originalmente por el Instituto Cato , un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. El mandatario argentino lo compartió desde la cuenta @institutocato y acompañó la imagen de Lula con la frase “LULA LADRÓN” .

Debajo de la fotografía aparecía además una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la entidad: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

La publicación de Milei apareció a pocas semanas del balotaje previsto para el 25 de octubre en Brasil. En las elecciones del domingo 4, Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta con el 47,15% de los votos, frente al 45,02% obtenido por Lula. Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría necesaria para ganar en primera instancia, ambos volverán a medirse en una segunda vuelta.

Milei y las reiteradas referencias a Lula como “ladrón”

El nuevo mensaje de Milei contra Lula se suma a otros cruces protagonizados por el Presidente argentino. El 25 de julio, durante su visita a San Pablo, participó de un acto de campaña de Jair Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador del estado, Tarcísio de Freitas. Allí apuntó directamente contra Lula y lo calificó como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”.

Además, durante el acto se produjo un inconveniente con el sonido y Milei aprovechó la situación para ironizar: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. En otro tramo de su discurso, afirmó que “hay que parar la basura socialista” y cuestionó la situación judicial de Jair Bolsonaro: “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”, señaló.

El discurso de Milei tuvo consecuencias diplomáticas y provocó una respuesta del gobierno de Brasil, que llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. A pesar de la tensión generada, el Presidente argentino volvió a referirse a Lula pocos días después.

En una entrevista televisiva, lo definió como “un ladrón” y “un corrupto” y cuestionó su situación judicial al afirmar que quedó libre “por una falla en el procedimiento”, y no porque fuera inocente.

La situación judicial de Lula se remonta a la investigación conocida como Lava Jato, por la que fue condenado por corrupción y pasó 580 días en prisión entre 2018 y 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al determinar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo.

Más tarde, también declaró parcial al entonces juez Sergio Moro. A partir de esas decisiones, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo competir en las elecciones de 2022, en las que volvió a acceder a la Presidencia.