La inflación mayorista fue del 3,2% en septiembre: qué productos aumentaron más

La inflación mayorista en Argentina registró una suba del 3,2% durante septiembre de 2026, según informó este viernes 16 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 22,8% en lo que va del año y alcanzaron una variación interanual del 29,2%.
El aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que subieron un 3,4%, mientras que los importados registraron un incremento del 0,4%.
Inflación mayorista: cuáles fueron los productos que más aumentaron
De acuerdo con el informe oficial, el sector que presentó la mayor suba durante septiembre fue el de petróleo crudo y gas, con un incremento del 15%, convirtiéndose en el principal impulsor de la inflación mayorista.
Otros rubros también registraron variaciones importantes:
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Energía eléctrica: 4,1%.
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Productos textiles: 3,5%.
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Impresiones y reproducción de grabaciones: 3%.
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Tabaco: 2,8%.
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Productos agropecuarios: 2,6%.
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Madera y productos de madera: 2,3%.
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Productos refinados del petróleo: 2,2%.
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Alimentos y bebidas: 1,7%.
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Vehículos automotores y repuestos: 1,9%.
Por su parte, los productos primarios aumentaron un 7,9%, mientras que los manufacturados registraron una suba del 1,9%.
Entre las divisiones que más contribuyeron al incremento general se destacaron petróleo crudo y gas, productos agropecuarios, refinados del petróleo, alimentos y bebidas y productos químicos.
La inflación mayorista en Argentina.
Cuánto aumentaron los precios mayoristas en el último año
La comparación interanual muestra que los precios mayoristas acumularon un incremento del 29,2% respecto de septiembre de 2025.
Dentro de este período, el petróleo crudo y gas presentó una suba del 67,7%, seguido por la energía eléctrica, con un 54,2%, y los productos refinados del petróleo, con un 51,1%.
En tanto, los productos agropecuarios registraron un aumento del 28,3% y los alimentos y bebidas del 26,3%.
Qué otros indicadores publicó el INDEC
El organismo también difundió otros dos indicadores vinculados con la evolución de los precios de producción.
El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, aumentó un 3,4% mensual y acumuló un 22,2% en 2026.
Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba del 3,8% en septiembre y del 22,7% desde comienzos del año.
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