La causa por la desaparición de María Luz Herrera , la joven oriunda de Jujuy cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2023, tuvo una nueva audiencia preliminar en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, Chaco .

Durante la jornada, la Fiscalía expuso su teoría del caso , se discutieron las pruebas que podrían presentarse en el juicio por jurados y se produjo un fuerte cruce entre la acusación y la defensa.

La audiencia estuvo presidida por el juez técnico Nelson Pelliza y contó con la participación de las fiscales Verónica Bastos, de Cámara, y Gustavo Valero, de Investigación Penal. También estuvieron presentes la abogada querellante Carolina Aquino y Sonia Valenzuela, en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Los imputados, Darío Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy , participaron acompañados por sus abogados defensores , Bruno Romero y Pablo Madzarevich.

Caso María Luz Herrera: nueva audiencia

La Fiscalía sostiene que María Luz Herrera fue asesinada en octubre de 2023

Durante la primera parte de la audiencia, la fiscal Verónica Bastos presentó la teoría de los hechos que sostiene el Ministerio Público Fiscal. Según su exposición, María Luz Herrera Leaño y Darío Ezequiel Godoy Florentín mantenían una relación de pareja y convivían en una vivienda ubicada sobre calle 12, entre 27 y 29, en el centro de Sáenz Peña.

La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la relación había comenzado a atravesar conflictos y que también existían problemas entre la joven y la familia de su pareja.

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Godoy Florentín habría asesinado a María Luz el 1 de octubre de 2023. Sin embargo, la Fiscalía reconoció que se desconocen las circunstancias específicas de la presunta muerte, debido a que el cuerpo de la joven nunca fue encontrado.

Bastos sostuvo que el acusado fue la última persona que vio con vida a María Luz y que posteriormente habría ocultado y hecho desaparecer tanto el cuerpo como sus pertenencias. Según la acusación, para concretar estas acciones habría utilizado una camioneta facilitada por su padre, Darío Ismael Godoy.

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La fiscal también mencionó que el padre del principal imputado tenía en su poder un teléfono celular perteneciente a María Luz, que habría sido utilizado por el acusado y posteriormente secuestrado por la Policía.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Darío Ezequiel Godoy Florentín el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio, en calidad de autor. Su padre está imputado por el mismo delito, en calidad de partícipe necesario. La querella, representada por Carolina Aquino, y la Subsecretaría de Género y Diversidad adhirieron a la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La defensa rechazó las acusaciones contra los imputados

Los abogados Pablo Madzarevich y Bruno Romero cuestionaron la hipótesis de la Fiscalía y negaron que sus defendidos hayan intervenido en los hechos investigados. "No tuvieron ninguna participación en el hecho que se les acusa", sostuvo Madzarevich durante su exposición.

Por su parte, Romero puso en duda la acusación al señalar que se estaba hablando de "una suposición, una supuesta muerte. Desconociéndose tiempo, modo y lugar". De esta manera, la defensa planteó su rechazo a la teoría acusatoria, en una causa que continúa sin el hallazgo del cuerpo de María Luz Herrera.

Caso María Luz Herrera: nueva audiencia

Qué pasó con las pruebas y los testigos propuestos

Otro de los momentos centrales de la audiencia estuvo relacionado con la discusión sobre las pruebas propuestas por la acusación. La defensa rechazó la mayoría de los hechos presentados para ser admitidos por acuerdo entre las partes, incluso el referido a que el principal imputado estudiaba informática en la Universidad del Chaco Austral.

Solamente aceptó tres puntos: el lugar de residencia del joven en Sáenz Peña, la titularidad de una camioneta Toyota Hilux vinculada a Godoy Florentín y el domicilio de Darío Ismael Godoy en la ciudad de Villa Ángela. La defensa, por su parte, no ofreció pruebas durante esta instancia.

Posteriormente, se avanzó con la presentación de posibles testigos. En esta etapa se contabilizaron 11 personas, entre ellas los padres de María Luz Herrera, remiseros, un vecino y una peluquera.

A través de estos testimonios, la Fiscalía buscará acreditar aspectos vinculados con la convivencia de la joven y el principal imputado en el domicilio señalado.

La audiencia tuvo alrededor de cuatro intermedios y continuará el próximo 24 de noviembre. En esa oportunidad, la acusación avanzará con la presentación de testigos relacionados con los aspectos técnicos de la investigación, entre ellos peritos y efectivos policiales.

Fuerte cruce entre la fiscal y un abogado defensor

El tramo final de la audiencia estuvo marcado por una discusión entre la fiscal Verónica Bastos y el abogado defensor Bruno Romero. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el letrado había tenido una actitud irrespetuosa al interrumpirla mientras intentaba expresarse.

Ante esta situación, Bastos solicitó una sanción y un llamado de atención para los abogados defensores, especialmente después de que uno de ellos la calificara como "inquisidora".

Frente al intercambio, el juez técnico Nelson Pelliza intervino para pedir tranquilidad y respeto entre las partes, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la audiencia. La causa continuará el 24 de noviembre con nuevas exposiciones y el análisis de los testimonios previstos para el futuro juicio por jurados.