Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia

Ariel Vallejo , el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. El titular de Sur Finanzas está bajo investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

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Detuvieron a Ariel Vallejo en el marco de la causa Sur Finanzas , en la que se lo investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero .

La medida fue dispuesta este viernes por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte , luego de que el financista, vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia , incumpliera las condiciones impuestas para permanecer en libertad.

La resolución señala que Vallejo no cumplió con las presentaciones mensuales obligatorias ni acreditó su residencia efectiva en el domicilio declarado , dos de las condiciones que debía respetar para seguir en libertad.

Una vez dispuesta la medida judicial, Ariel Vallejo acudió a la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora y quedó bajo arresto.

La investigación sumó nuevas pruebas que derivaron en la decisión de detener al financista. Una de ellas fue el hallazgo de la compra de una propiedad en un country por 500.000 dólares en efectivo.

A raíz de estos elementos, el juez amplió la acusación contra Vallejo, a quien considera presunto “jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos” obtenidos mediante las maniobras investigadas. En paralelo, convocó a declarar a 21 personas y 17 empresas.

Según advirtió el juez, Vallejo está acusado de delitos que no admiten una pena de ejecución condicional y, aunque permanecía en libertad bajo ciertas condiciones, no las cumplió. La Justicia definirá si continúa preso o puede acceder a la excarcelación una vez que determine su situación procesal.

Una casa en un country de Vallejo

La investigación sumó nuevos elementos que ampliaron el alcance de la acusación contra Vallejo. Los informes mencionan operaciones, propiedades y sociedades que no formaban parte de la imputación original.

Entre ellas, se encuentra la adquisición de una vivienda en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por 500.000 dólares, que habría sido pagada en efectivo.

La investigación también puso el foco en las operaciones inmobiliarias y la compra de vehículos en efectivo realizadas por Cluster Palace Beach S.A., pese a que la firma no tendría cuentas bancarias.

A esto se suman las transacciones que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. mantuvo con otras casas de cambio durante 2022, los fondos que circularon por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el cálculo de los tributos que habrían sido omitidos por tres sociedades: Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A. y Sur Finanzas Group S.A.

La investigación también puso el foco en una Ferrari California descapotable valuada en aproximadamente 320.000 dólares, que Vallejo habría vendido dos días después de que fuera individualizada en el expediente.

El vehículo, que pertenecía al financista, fue hallado en un garaje de Puerto Madero, tapado y sin patente. Según los datos de la causa, había sido transferido a nombre de una mujer jubilada de 73 años. Por este motivo, la fiscal Cecilia Incardona pidió que fuera secuestrado.