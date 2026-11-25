En el centro de San Salvador de Jujuy, el dólar blue se acerca a los $1.800, mientras que en Buenos Aires cotiza a $1.730 para la venta. (imagen ilustrativa)

El dólar blue en Jujuy se acerca a los $1.800 este miércoles 25 de noviembre. En las casas de cambio del centro de San Salvador de Jujuy se manejan valores de $1.720 para la compra y $1.780 para la venta, una cotización superior a la que se registra en Buenos Aires.

La diferencia se observa especialmente en el precio de venta, que supera en $50 al valor de referencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el dólar informal cotiza a $1.710 para la compra y $1.730 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de noviembre Según los valores actualizados a las 13.57, las principales cotizaciones del mercado cambiario son:

Dólar oficial: $1.580 para la compra y $1.630 para la venta.

Dólar blue en Buenos Aires: $1.710 para la compra y $1.730 para la venta.

Dólar blue en Jujuy: $1.720 para la compra y $1.780 para la venta.

Dólar MEP: $1.667,33 para la venta.

Dólar CCL: $1.763,15 para la venta.

Dólar tarjeta: $2.119 para la venta. De esta manera, quienes buscan comprar dólares en el mercado informal de San Salvador de Jujuy encuentran una cotización que ya se ubica a solo $20 de los $1.800.

Los valores pueden variar entre las distintas casas de cambio y modificarse durante la jornada.

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