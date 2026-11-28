Un hombre de 40 años será llevado a juicio en Salta, acusado de perseguir y atropellar con un camión a un adolescente de 14 años. Como consecuencia del hecho, la víctima sufrió graves heridas que derivaron en la amputación de su pierna derecha.
El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, formuló la acusación contra Luis Marcelo Gerónimo por el delito de tentativa de homicidio simple.
Cómo fue el ataque contra el adolescente
El episodio ocurrió el pasado 29 de mayo, alrededor de las 17:45, sobre la calle Hugo del Carril, en el barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Mojotoro, en la capital salteña.
Según la hipótesis de la Fiscalía, todo comenzó cuando el acusado habría intentado quitarle un rifle de aire comprimido al adolescente. Ante esta situación, el menor y un amigo comenzaron a correr para alejarse del lugar.
El hombre, que conducía un camión cargado con ripio, habría iniciado una persecución. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el conductor lo amenazó con atropellarlo si no se detenía. Finalmente, una de las ruedas traseras del vehículo pasó sobre su pierna derecha.
El adolescente perdió una pierna y sufrió secuelas permanentes
Debido a la gravedad de las lesiones, el menor debió permanecer internado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Los profesionales de la salud tuvieron que amputarle la pierna derecha.
El adolescente recibió el alta médica el 2 de julio, aunque presenta secuelas físicas y funcionales permanentes.
Las pruebas contra el camionero acusado
Durante la investigación se incorporaron declaraciones de la víctima, del amigo que lo acompañaba y de las personas que participaron en su auxilio.
Además, se realizaron pericias mecánicas, estudios genéticos y análisis del teléfono celular del imputado, donde se encontraron comunicaciones vinculadas con el episodio.
Para la Fiscalía, el conductor habría actuado con dolo eventual, debido a que continuó circulando pese a conocer la presencia del adolescente y el riesgo que representaba su accionar para la vida del menor.
Con estos elementos, el fiscal solicitó que la causa avance a juicio para determinar la responsabilidad penal del acusado.
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