Equipos penitenciarios de Jujuy y Salta se reunieron en una jornada de rugby

El Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta fue escenario de la 16ª edición de la Copa Integración – Cuadrangular Norte 2026, un encuentro de rugby que reunió a equipos de los servicios penitenciarios de Jujuy y Salta.

El objetivo fue fomentar el compañerismo, la integración y la reinserción social. De la competencia participaron Los Infernales, de la Unidad Carcelaria N° 1 de Salta; Los Trescientos, del Complejo Penitenciario de Alto Comedero, Jujuy; y Los Matungos, de la localidad salteña de El Carril. Al finalizar la jornada deportiva, Los Infernales se consagraron campeones del certamen.

Equipos penitenciarios de Jujuy y Salta se reunieron en una jornada de rugby Rugby como herramienta de reinserción social La iniciativa permitió generar un espacio de intercambio y convivencia entre personas privadas de la libertad de ambas provincias, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal.

A través de la práctica deportiva, se busca brindar herramientas que contribuyan a la construcción de nuevos proyectos de vida y favorezcan los procesos de reinserción social. La organización estuvo a cargo de las Divisiones Bienestar de Internos de ambos servicios penitenciarios, con el acompañamiento de la Fundación Espartanos.

Participación de autoridades de Jujuy y Salta La actividad contó con la presencia del subdirector general del Servicio Penitenciario de Jujuy, Lázaro Aguilar, y del director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres. El encuentro permitió fortalecer el trabajo conjunto entre ambas provincias y las instituciones que impulsan el deporte como herramienta de inclusión y transformación social. Equipos penitenciarios de Jujuy y Salta se reunieron en una jornada de rugby

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.