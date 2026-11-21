Francia goleó a Los Pumas en París

Los Pumas sufrieron una contundente derrota por 45-17 ante Francia este sábado 21 de noviembre, en el Stade de France de París, por la última fecha de la fase regular de la Nations Championship 2026. El seleccionado argentino terminó cuarto en la Conferencia Sur y deberá disputar el séptimo puesto frente a Escocia.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó al encuentro tras vencer a Italia por 19-14, pero no consiguió repetir el resultado frente a uno de los seleccionados más poderosos del rugby internacional.

Los Pumas no pudieron sostener el ritmo ante Francia Argentina logró mantenerse en partido durante la primera mitad, que terminó con una ajustada ventaja de 14-10 para el seleccionado francés. Sin embargo, el panorama cambió considerablemente en el complemento. Los locales aprovecharon los errores defensivos y la indisciplina argentina para ampliar la diferencia.

La expulsión de Mayco Vivas y la tarjeta amarilla que recibió Julián Montoya complicaron todavía más las posibilidades de reacción del seleccionado nacional. Justo Piccardo y Pablo Matera marcaron los dos tries argentinos, mientras que Tomás Albornoz aportó los siete puntos restantes con el pie.

Francia consiguió apoyar siete tries a lo largo del encuentro y aseguró su clasificación a la final del certamen, donde enfrentará a Sudáfrica. Cuándo vuelven a jugar Los Pumas y cómo quedaron los cruces Con 11 puntos y el cuarto lugar de la Conferencia Sur, Argentina disputará su último compromiso del torneo frente a Escocia. Los datos del próximo partido: Rival: Escocia.

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: 10.10 de Argentina.

Estadio: Allianz Stadium de Twickenham, Londres.

Instancia: definición por el séptimo puesto. La jornada decisiva de la Nations Championship se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Así quedaron los cruces Viernes 27 de noviembre: 13.40: Italia vs. Fiji.

17.10: Irlanda vs. Australia. Sábado 28 de noviembre: 10.10: Gales vs. Japón.

13.40: Inglaterra vs. Nueva Zelanda. Domingo 29 de noviembre: 10.10: Escocia vs. Argentina.

13.40: Francia vs. Sudáfrica, por el título. Todos los horarios corresponden a Argentina.

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