Los Pumas en Jujuy: accesos, cortes y recomendaciones para el partido ante Australia

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Deportes. Los Wallabies llegaron a Jujuy para el partido con Los Pumas

Rugby. Los Pumas palpitan el duelo con Australia en Jujuy: "Nos sentimos como en casa"

El encuentro se disputará el sábado 29 de agosto desde las 16 horas , en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, escenario que durante toda la semana recibió los entrenamientos del equipo argentino.

Ante la expectativa que genera el partido, miles de personas se preparan para acercarse al estadio, por lo que será clave organizar la llegada con anticipación y estar atentos a las indicaciones del operativo de tránsito.

La presencia de Los Pumas genera una semana especial para el deporte jujeño. El seleccionado argentino llegó a la provincia el viernes 21 de agosto y realizó parte de su preparación en el estadio 23 de Agosto.

Uno de los momentos más esperados fue el entrenamiento abierto al público, donde cientos de hinchas pudieron ver de cerca al plantel dirigido por Felipe Contepomi antes del partido ante los Wallabies.

Ahora, el desafío será el encuentro oficial ante Australia, que tendrá como escenario al estadio del “Lobo” jujeño.

El partido entre Los Pumas y los Wallabies de Australia se jugará el sábado 29 de agosto de 2026 a las 16:00 horas en el Estadio 23 de Agosto ,ubicado en Santa Bárbara esquina Humahuaca, San Salvador de Jujuy El encuentro de la Copa VISA Galicia se disputa en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con entradas a la venta de forma digital a través de la plataforma oficial en Ticketek Argentina.

Los Pumas en Jujuy.

¿A qué hora conviene llegar al estadio?

Aunque el partido comenzará a las 16 horas, se recomienda asistir con anticipación debido al movimiento que puede generarse en las inmediaciones del estadio. Además, como parte de la jornada deportiva, habrá un Fan Fest desde las 13 hasta las 20 horas, con actividades, música, juegos, sorteos y firma de autógrafos para quienes concurran al encuentro.

La organización apunta a que la experiencia no se limite solamente al partido, sino que sea una jornada completa para las familias y los fanáticos del rugby.

Cómo cambiarán los recorridos de los colectivos

A partir de las 13:00, las líneas que circulan habitualmente por la zona modificarán sus trayectos. Hacia el centro: Av. Savio, Paso a Nivel Riobamba, Pco. Posadas, Pco. Marshke, H. Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pje. Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual. Hacia la zona sur: Av. El Éxodo, recorrido habitual, Pueyrredón, Alem y Av. Savio.

Interrupciones de tránsito desde las 13

El operativo también contempla interrupciones vehiculares en diferentes intersecciones:

Av. Savio, ingreso a Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln y Taboada.

Av. Pco. Marshke, ingreso a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Derivador de ingreso a Av. Savio, a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Éxodo y Pueyrredón.

Cerro Aguilar y Éxodo.

Cerro Aguilar y Humahuaca.

Tumusla y Éxodo.

Tumusla y Humahuaca.

Humahuaca y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Caseros y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y Los 33 Orientales.

Humahuaca y Pichincha.

Pueyrredón y Hugo Wast, en ambos sentidos.

Prohibición de estacionamiento desde las 8

Además, desde las 8:00 se realizarán despejes de vehículos y estará prohibido estacionar en varios sectores próximos al estadio.

La medida alcanzará a:

Tumusla, entre Humahuaca y Éxodo.

Santa Bárbara, entre Éxodo y Caseros.

Humahuaca, entre Tumusla y Pichincha.

Los Decididos, entre Humahuaca y Caseros.

Los 33 Orientales, entre Humahuaca y Caseros.

Pichincha, entre Humahuaca y Caseros.

Horarios

13:00 horas: Se habilita formalmente el ingreso a los sectores externos para el inicio del Fan Fest de Los Pumas.

Se habilita formalmente el ingreso a los sectores externos para el inicio del Fan Fest de Los Pumas. 13:30 a 14:00 horas: Se estima la apertura de las puertas de acceso a las tribunas del estadio para asegurar un flujo ordenado antes de las 16:00 horas, momento en que iniciará el partido.

Accesos abiertos y Fan Fest

Para ingresar, deberás exhibir tu entrada digital adquirida exclusivamente a través de la plataforma Ticketek Argentina. Los accesos peatonales se organizarán del siguiente modo:

Explanada de la Tribuna Preferencial: Acceso directo a dicho sector y área central del Fan Fest.

Acceso directo a dicho sector y área central del Fan Fest. Plaza junto a la Popular Sur: Habilitada para el ingreso a la cabecera Sur y actividades recreativas previas.

Habilitada para el ingreso a la cabecera Sur y actividades recreativas previas. Sectores de Plateas y Popular Norte: Los ingresos se realizarán por los portones habituales sobre calle Humahuaca y Santa Bárbara, siguiendo las vallas de seguridad

Los Pumas repiten el XV titular

Una de las principales novedades de la formación argentina es justamente que no habrá cambios entre los titulares respecto del partido ante Sudáfrica, que terminó con derrota por 17-10 en Vélez. Será la primera vez desde que Felipe Contepomi asumió como entrenador principal, en 2024, que Los Pumas disputarán dos partidos consecutivos con los mismos 15 titulares.

Pablo Matera será el capitán, mientras que Guido Petti y Santiago Carreras estarán como vicecapitanes. Petti y Tomás Lavanini conformarán nuevamente la segunda línea y Santiago Carreras continuará como apertura.

Los 15 titulares de Argentina

Boris Wenger

Ignacio Ruiz

Francisco Moreno

Guido Petti – vicecapitán

– vicecapitán Tomás Lavanini

Pablo Matera – capitán

– capitán Benjamín Grondona

Joaquín Moro

Simón Benítez Cruz

Santiago Carreras – vicecapitán

– vicecapitán Ignacio Mendy

Faustino Sánchez Valarolo

Lucio Cinti

Rodrigo Isgró

Gerónimo Prisciantelli

La formación fue confirmada por la Unión Argentina de Rugby para el encuentro en Jujuy.

El banco de Los Pumas tendrá dos cambios

Suplentes de Argentina

Leonel Oviedo

Rodrigo Martínez

Tomás Rapetti

Efraín Elías

Juan Penoucos

Agustín Moyano

Nicolás Roger

Matías Moroni

Cómo formará Australia en Jujuy

Los 15 titulares de Australia

Isaac Kailea

Brandon Paenga-Amosa

Allan Alaalatoa – capitán

– capitán Josh Canham

Jeremy Williams

Tom Hooper

Fraser McReight

Rob Valetini

Ryan Lonergan

Carter Gordon

Harry Potter

Hunter Paisami

Isaac Henry

Max Jorgensen

Tom Wright

Los suplentes de los Wallabies

Suplentes de Australia