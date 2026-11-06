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6 de noviembre de 2026 - 10:19
Deportes.

Los Pumas se miden con Irlanda en Dublín: horario, formaciones y dónde ver el partido

El seleccionado argentino visitará al Trébol en el Aviva Stadium por el Nations Championship, con varias figuras recuperadas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los Pumas se miden con Irlanda en Dublín.

Los Pumas se miden con Irlanda en Dublín.

En el comienzo de la segunda fase del Nations Championship, Los Pumas se medirán ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. El seleccionado argentino buscará arrancar de la mejor manera la ventana internacional de noviembre y, al mismo tiempo, romper una racha adversa: conseguir su primer triunfo en territorio de la capital irlandesa.

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El encuentro tendrá lugar este viernes a partir de las 17:10, horario previsto para el inicio del juego. La transmisión estará a cargo de Disney+ Premium Plan y ESPN 2.

La actualidad de Los Pumas

El equipo nacional conducido por Felipe Contepomi afrontará este compromiso después de haber conseguido una victoria frente a Gales por 35-21 y sufrido dos caídas: ante Escocia (47-38) e Inglaterra (31-24), durante la primera parte de la competencia.

De cara al cruce, el entrenador contará nuevamente con varios nombres importantes que vuelven a estar disponibles: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Joel Sclavi. Por su parte, Pablo Matera ocupará el puesto de octavo dentro de la tercera línea.

Del lado irlandés, una de las principales novedades será la vuelta de Mack Hansen, quien dejó atrás una lesión y tendrá su primera participación con el seleccionado en lo que va del año. El conjunto europeo acumula dos triunfos en el certamen, frente a Australia (33-31) y Japón (36-20), además de una derrota por 40-21 contra los All Blacks.

Desde el primer cruce disputado en 1952, Argentina e Irlanda se enfrentaron en 25 oportunidades, con un balance de ocho victorias para el conjunto albiceleste, 16 resultados favorables para los europeos y una igualdad.

Entre los antecedentes más destacados de Los Pumas sobresalen los triunfos conseguidos en las Copas del Mundo de 1999, 2007 y 2015. No obstante, el seleccionado nacional todavía no pudo festejar en la capital irlandesa, donde cayó en sus 12 visitas.

Las formaciones de Irlanda y Los Pumas en el Aviva Stadium

Irlanda: Andrew Porter, Dan Sheehan, Tadhg Furlong, Joe McCarthy, Tadhg Beirne, Ryan Baird, Nick Timoney, Sean Jansen, Craig Casey, Sam Prendergast, Mack Hansen, Stuart McCloskey, Robbie Henshaw, Robert Baloucoune, Hugo Keenan.

Suplentes: Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley, Bundee Aki.

Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Lucio Cinti.

  • Sede: Dublín.
  • Hora de inicio: 17.10.
  • TV: ESPN 2 y Disney+ Premium.

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