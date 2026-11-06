Jujuy Básquet ganó por primera vez en la temporada y festejó en casa

Jujuy Básquet derrotó a Villa San Martín por 66 a 59. Un gran tercer cuarto fue decisivo para conseguir su primer triunfo de la temporada.

Jujuy Básquet tuvo su primera noche de festejo en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. Después de cuatro derrotas consecutivas, los Cóndores vencieron 66 a 59 a Villa San Martín de Chaco en el estadio Federación y consiguieron una victoria necesaria para recuperar confianza y comenzar a revertir el complicado inicio del campeonato.

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El equipo dirigido por Guillermo Tasso disputó su quinto partido en la Conferencia Norte y, con el acompañamiento de su público, logró imponerse gracias a un gran tercer cuarto. Ramiro Stehli fue la figura del encuentro con 18 puntos, mientras que Mateo Beigier aportó 14 y Luciano Tambucci sumó 13.

El resultado significó un desahogo para el conjunto jujeño, que venía de una gira sin triunfos y necesitaba hacerse fuerte como local.

El partido comenzó con mucha paridad. Villa San Martín intentó aprovechar la necesidad de ganar del equipo local y logró quedarse con el primer cuarto por 15 a 14.

En el segundo período, los chaqueños mantuvieron su intensidad, pero Jujuy Básquet comenzó a encontrar mejores respuestas desde el perímetro. Los triples de Nistal, Bruno Conti y Stehli fueron fundamentales para equilibrar el desarrollo del encuentro.

La primera mitad terminó igualada 33 a 33, dejando abierta la definición para los últimos veinte minutos.

La diferencia apareció después del descanso. Los dirigidos por Tasso mejoraron notablemente en defensa y encontraron mayor efectividad en ataque. Con un parcial de 25 a 13 durante el tercer cuarto, los Cóndores lograron sacar una ventaja importante y llegaron al último descanso arriba por 58 a 46.

Sin embargo, el cierre volvió a presentar dificultades. Villa San Martín reaccionó y Jujuy Básquet tardó más de cuatro minutos en convertir sus primeros puntos del último período. En ese momento apareció nuevamente Stehli, quien anotó un triple fundamental para cortar la sequía ofensiva y darle tranquilidad a sus compañeros.

Aunque la visita ganó el último cuarto por 13 a 8, el conjunto jujeño sostuvo la diferencia y terminó celebrando la victoria por 66 a 59.

Ramiro Stehli fue la figura y cuándo vuelve a jugar Jujuy Básquet

El escolta Ramiro Stehli fue el máximo anotador de la noche con 18 puntos, además de sumar siete rebotes y dos asistencias. Su actuación fue determinante tanto para mantener al equipo en partido durante la primera mitad como para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión. También se destacaron Mateo Beigier, con 14 unidades, y Luciano Tambucci, con 13, en una presentación que mostró una mejor respuesta colectiva.

Con este resultado, Jujuy Básquet alcanzó un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus primeras cinco presentaciones de la temporada.

Ahora, el objetivo será darle continuidad al rendimiento mostrado en el estadio Federación y seguir sumando resultados positivos para mejorar su posición en la Conferencia Norte.

El próximo compromiso de los Cóndores será el domingo 15 de noviembre, nuevamente como locales, cuando reciban a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, Córdoba.

Ficha del partido