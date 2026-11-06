Psicología deportiva en Jujuy: cómo ayudar a los chicos a manejar la presión y la frustración

La presión por ganar, el miedo a equivocarse y la frustración ante una derrota son algunas de las situaciones que atraviesan niños y adolescentes que practican deportes. En Jujuy, cada vez más familias buscan acompañamiento psicológico para ayudar a sus hijos a enfrentar estas experiencias y disfrutar de la actividad física sin que los resultados se conviertan en una exigencia constante.

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La licenciada en Psicología Leila Bouhid (MP 335), especialista en psicología aplicada al deporte, explicó la importancia de trabajar la salud mental desde las primeras etapas de formación deportiva y destacó que estas herramientas no están destinadas únicamente a los atletas profesionales.

La especialista señaló que el acompañamiento psicológico puede comenzar desde edades tempranas, tanto en clubes como en espacios de atención individual. El objetivo es que los chicos desarrollen habilidades para enfrentar las competencias, fortalecer su confianza y aprender a gestionar sus emociones.

"Yo siempre hablo de que el sujeto viene por delante del deporte o del deportista en sí mismo", expresó Bouhid, al remarcar que el bienestar personal debe ocupar un lugar central, independientemente del rendimiento deportivo.

En ese sentido, contó que en Jujuy reciben consultas de padres preocupados por las reacciones de sus hijos después de competir. Algunos chicos terminan llorando tras una actividad, mientras que otros sienten temor de participar en competencias para las que se prepararon durante meses.

Frente a estas situaciones, el trabajo psicológico busca que los deportistas puedan establecer sus propios objetivos, confiar en sus entrenamientos y comprender que equivocarse también forma parte del aprendizaje.

La psicología en el deporte

Cómo se trabaja la frustración, la ansiedad y el miedo a perder

Bouhid explicó que el proceso comienza con una entrevista para conocer la historia deportiva de cada persona. Dependiendo de la edad, también participan los padres, quienes aportan información sobre las experiencias y dificultades que atraviesan sus hijos.

A partir de esa evaluación, se trabaja sobre diferentes habilidades mentales, como la concentración, la motivación, la confianza, el manejo de las presiones y la gestión de los errores.

Las herramientas se adaptan a cada deportista y pueden desarrollarse tanto en el consultorio como durante los entrenamientos. Además, la especialista aclaró que las necesidades emocionales pueden cambiar según el momento de preparación o el tipo de competencia.

"No es decir no sientas presión, no sientas nervios, no sientas ansiedad", explicó. El objetivo es que, cuando aparezcan esas emociones, los chicos cuenten con recursos para afrontarlas, mejorar su rendimiento y continuar disfrutando del deporte.

El papel de los padres y entrenadores en el acompañamiento

Uno de los aspectos centrales de la psicología deportiva es el vínculo entre los chicos, sus familias y los entrenadores. Bouhid explicó que existe un denominado "triángulo deportivo", en el que cada integrante cumple una función diferente.

"El deportista es el protagonista, no son los papás, no es el entrenador, no es la psicóloga", sostuvo la profesional.

En este esquema, los padres deben brindar contención, acompañamiento y apoyo emocional, mientras que los entrenadores son responsables de transmitir las indicaciones técnicas y deportivas.

La especialista también destacó la necesidad de trabajar con los entrenadores en cuestiones relacionadas con la comunicación y el liderazgo. La manera en que se transmite una corrección o se aborda un error puede influir en la confianza y la motivación de los deportistas.

Por eso, el acompañamiento psicológico no se limita a los chicos, sino que también puede involucrar a las familias y a los responsables de su formación.

Cada deporte presenta desafíos psicológicos diferentes

La profesional explicó que las herramientas psicológicas deben adaptarse a las características de cada disciplina, ya que no todos los deportes requieren el mismo tipo de concentración, atención o respuesta emocional.

En la gimnasia artística, por ejemplo, los deportistas deben ejecutar movimientos de gran precisión y, en determinadas competencias, cuentan con pocas oportunidades para demostrar lo aprendido. Por eso, se trabaja especialmente en la capacidad de recuperarse después de un error y mantener la concentración para la siguiente presentación.

En disciplinas como el judo, una competencia puede terminar en pocos segundos, incluso después de meses de preparación. Esta situación puede generar una frustración importante que también necesita ser trabajada.

Por su parte, los deportes colectivos presentan otros desafíos vinculados con la comunicación, la atención a diferentes estímulos y la relación con los compañeros.

Bouhid remarcó que la presión puede aparecer en cualquier disciplina, ya sea por las expectativas del entorno o por la propia autoexigencia del deportista.

La especialista concluyó que incorporar herramientas psicológicas desde la infancia permite que los chicos desarrollen recursos para enfrentar los desafíos deportivos, aprender de los errores y sostener una relación saludable con la actividad física. El objetivo no es eliminar las emociones que aparecen durante una competencia, sino aprender a gestionarlas sin perder de vista el bienestar personal.