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5 de noviembre de 2026 - 13:19
País.

Caen los bonos argentinos y se dispara el riesgo país por encima de los 900 puntos

El riesgo país de Argentina llegó a 918 puntos este jueves. Los bonos en dólares volvieron a caer y aumentó la preocupación de los inversores.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El riesgo país llegó a 918 puntos y preocupa al mercado

El riesgo país llegó a 918 puntos y preocupa al mercado

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El riesgo país llegó a 918 puntos y preocupa al mercado

El riesgo país argentino volvió a subir este jueves 5 de noviembre y superó la barrera de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada negativa para los mercados financieros. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó las 918 unidades durante las operaciones, su nivel más alto desde octubre de 2025, mientras los bonos de la deuda nacional registraron nuevas pérdidas.

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La suba refleja un escenario de mayor desconfianza entre los inversores, que siguen con atención la evolución de la economía argentina, la situación internacional y las perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El movimiento también marca un fuerte cambio respecto de mediados de julio, cuando el riesgo país había descendido hasta los 402 puntos. En menos de cuatro meses, el indicador más que duplicó su valor y volvió a encender las alertas sobre las posibilidades de Argentina de acceder al financiamiento internacional.

Por qué subió el riesgo país y qué pasó con los mercados

La jornada financiera estuvo marcada por la caída de los bonos argentinos en dólares, tanto los Bonares como los Globales, que retrocedieron alrededor del 1% en promedio, con pérdidas de hasta el 2% en algunas emisiones de mayor plazo.

Como consecuencia, el riesgo país llegó a 918 puntos básicos durante la rueda del jueves, después de haber cerrado el miércoles en 852 unidades.

El comportamiento de los activos argentinos también estuvo influido por la situación internacional. Wall Street registró fuertes pérdidas, encabezadas por las empresas tecnológicas, en un contexto de incertidumbre tras las elecciones legislativas de Estados Unidos y las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

El índice Nasdaq llegó a caer alrededor del 4%, mientras que las acciones de compañías vinculadas con la tecnología y los semiconductores sufrieron importantes retrocesos.

En Argentina, el índice S&P Merval también registró pérdidas y las acciones de empresas nacionales que cotizan en Nueva York mostraron una tendencia negativa.

A este escenario se sumaron las preocupaciones por la desaceleración de la actividad económica, las condiciones del financiamiento y las perspectivas del programa económico nacional.

Comportamiento del riesgo país durante los últimos meses

  • 10 de julio: 402 puntos básicos.

  • 30 de octubre: 787 puntos.

  • 3 de noviembre: 831 puntos.

  • 4 de noviembre: 852 puntos.

  • 5 de noviembre: llegó a 918 puntos durante la rueda.

El aumento refleja que los inversores exigen una mayor rentabilidad para mantener deuda argentina, ante la percepción de un riesgo financiero más elevado.

El riesgo país llegó a 918 puntos y preocupa al mercado

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Qué significa que el riesgo país supere los 900 puntos y cómo afecta a Argentina

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo.

Cuando el indicador sube, significa que los inversores exigen un mayor rendimiento para prestar dinero a ese país.

En términos sencillos, un riesgo país de 918 puntos básicos representa una diferencia de 9,18 puntos porcentuales respecto de los bonos estadounidenses utilizados como referencia.

Esto no significa que Argentina deba pagar automáticamente esa tasa por cualquier préstamo, pero sí muestra las dificultades para conseguir financiamiento en los mercados internacionales a costos accesibles.

Para el Gobierno nacional, mantener un riesgo país elevado puede complicar la posibilidad de obtener nuevos fondos o refinanciar vencimientos de deuda.

También puede afectar las condiciones de financiamiento de empresas argentinas que necesitan acceder a capitales internacionales para invertir o desarrollar proyectos.

Aunque el riesgo país no determina directamente el precio de los alimentos, los salarios o las tarifas, un período prolongado de inestabilidad financiera puede terminar afectando la inversión, el crédito y la actividad económica.

Otro de los factores que observa el mercado es el escenario político hacia 2027. Los inversores analizan la continuidad de las políticas económicas y la capacidad del Gobierno de sostener sus objetivos fiscales, monetarios y cambiarios.

El economista Martín Mazza, director de MM Investment, advirtió que la situación internacional también podría tener consecuencias sobre las posibilidades de asistencia financiera a Argentina.

Según su análisis, el debilitamiento político de Donald Trump, luego de las elecciones legislativas estadounidenses, podría encarecer eventuales mecanismos de apoyo financiero desde ese país.

Por su parte, el Banco Galicia señaló que el Gobierno nacional y el Banco Central avanzan con medidas destinadas a mejorar el acceso al crédito y aliviar determinadas cargas fiscales, aunque sus efectos podrían ser graduales.

El nuevo salto del riesgo país ocurre, además, en la última jornada de actividad bancaria antes del cierre de cinco días consecutivos previsto desde el viernes 6 de noviembre.

Mientras tanto, la atención del mercado continúa concentrada en el comportamiento de los bonos, la evolución del dólar y las señales que puedan aparecer sobre el rumbo de la economía argentina.

La superación de los 900 puntos vuelve a ubicar al riesgo país entre los principales indicadores de preocupación financiera, en un contexto en el que Argentina busca recuperar la confianza de los inversores y mejorar sus condiciones de acceso al crédito internacional.

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