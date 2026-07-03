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3 de julio de 2026 - 10:29
Deportes.

Cómo un club de Jujuy trabaja la salud mental de los chicos desde los 12 años

El Club Luján trabaja con psicología deportiva y espacios de escucha para acompañar a chicos desde los 12 años y fortalecer la salud mental.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo un club de Jujuy trabaja la salud mental de los chicos desde los 12 años - Imagen generada con IA&nbsp;

Cómo un club de Jujuy trabaja la salud mental de los chicos desde los 12 años - Imagen generada con IA 

Mientras en muchos espacios deportivos se pone el foco en los resultados, un club jujeño decidió mirar otro aspecto: la salud mental de los chicos. En Club Luján, desde hace varios años, trabajan con psicología deportiva y espacios de escucha para adolescentes a partir de los 12 años.

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El presidente de la institución, Hugo Peñaloza, explicó en una entrevista con TodoJujuy que el proyecto nació con una premisa clara: formar personas antes que futbolistas. "Consideramos que el ser humano, si no está bien en la cabecita, no puede mejorar no solamente en lo deportivo, sino también en la vida social", sostuvo.

"No te olvides que viniste a jugar"

Uno de los pilares del proyecto es una frase que recibe a los chicos cuando llegan al club: "No te olvides que viniste a jugar". Según Peñaloza, el objetivo es que los jóvenes comprendan que el deporte no se reduce únicamente a ganar. "El fútbol tiene tres resultados: ganar, perder o empatar. Nosotros les enseñamos eso a los chicos porque la vida también trae frustraciones y hay que aprender a seguir adelante", explicó.

El dirigente reconoció que uno de los principales desafíos fue trabajar también con las familias. "Los chicos quieren ganar y los papás también. Al principio fue difícil hacer entender que no solamente se trata de competir", indicó.

Psicología deportiva y espacios de escucha

El programa comenzó a implementarse especialmente entre los 12 y los 14 años, una etapa que consideran clave para el desarrollo emocional y social de los adolescentes. En ese proceso, el club incorporó charlas de psicología deportiva y espacios de escucha que no solamente están destinados a los jugadores, sino también a los padres, entrenadores y dirigentes.

"En ese momento todavía era un tema muy tabú. Muchos decían que al psicólogo iban los locos. Nosotros creamos un espacio de escucha precisamente para mejorar desde la salud mental", afirmó Peñaloza.

El presidente del club remarcó que muchas veces los problemas que atraviesan los chicos exceden al deporte y están relacionados con la realidad familiar, los vínculos o situaciones personales. "La idea es que el chico esté sano, que la familia esté sana y que sobre todas las cosas lo acompañen", señaló.

Valores dentro y fuera de la cancha

Desde la institución aseguran que el trabajo también se refleja en el comportamiento de los jugadores dentro del campo de juego. Peñaloza destacó que en el club buscan formar una "familia granate", basada en valores como el respeto, la amistad, el compañerismo y la solidaridad.

"Queremos que los chicos se formen en valores. Ese es nuestro principal objetivo", remarcó.

Salud mental - Foto con fines ilustrativos: TodoJujuy

Salud mental - Foto con fines ilustrativos: TodoJujuy

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