Argentina va por el Mundial de Rugby 2035 junto a Uruguay, Chile y Brasil

El proyecto para que Sudamérica reciba por primera vez un Mundial de rugby avanzó en su proceso de postulación . La Unión Argentina de Rugby (UAR) y sus pares de Uruguay, Chile y Brasil entregaron a World Rugby los documentos técnicos necesarios para presentar formalmente a la región como candidata a organizar el Mundial masculino de 2035.

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El objetivo es convertir al continente en escenario de uno de los eventos deportivos de mayor relevancia internacional. La propuesta, encabezada por la UAR y acompañada por Sudamérica Rugby , fue comunicada este lunes a través de las redes sociales de la entidad. La documentación fue entregada a World Rugby dentro del período establecido y dio inicio a una evaluación que se desarrollará a lo largo de los próximos dos años.

El organismo internacional prevé definir en mayo de 2027 cuáles serán las candidaturas que quedarán entre las sedes preferidas para albergar el certamen. Luego, seis meses después, en noviembre de ese mismo año , el Consejo de World Rugby anunciará la resolución definitiva.

La iniciativa plantea que el Mundial se distribuya entre cuatro naciones sudamericanas . Si la candidatura resulta seleccionada, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil serán escenarios de los distintos encuentros, bajo un formato de sede múltiple que ya es utilizado en importantes eventos deportivos internacionales y que permitiría sacar provecho de los estadios y demás instalaciones disponibles en la región.

Entre los principales argumentos de la postulación aparece un mercado regional de 283 millones de habitantes, junto con economías que ofrecen posibilidades de crecimiento y una trayectoria acumulada en la realización de torneos y competencias deportivas de alcance internacional.

Durante los últimos años, los cuatro países que forman parte de la iniciativa acumularon experiencia como anfitriones de grandes eventos deportivos, entre ellos campeonatos mundiales de diferentes disciplinas, Juegos Olímpicos y una amplia variedad de competencias continentales. Estos antecedentes constituyen uno de los principales respaldos de la candidatura presentada ante World Rugby.

Los estadios elegidos y el respaldo del rugby sudamericano

El documento presentado por la región también contempla una selección de estadios y espacios deportivos representativos de Sudamérica. En el caso de Argentina, fueron incorporados el estadio Monumental y el José Amalfitani, en la ciudad de Buenos Aires; el Único Diego Armando Maradona de La Plata; el Mario Alberto Kempes de Córdoba; el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el Padre Martearena de Salta; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Gigante de Arroyito de Rosario. A ellos se suman el Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil; el Estadio Nacional de Santiago de Chile; y el Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Para el rugby nacional, esta postulación constituye un hito de gran relevancia. A lo largo de los últimos 20 años, Argentina logró afianzarse como una de las selecciones con mayor crecimiento y protagonismo del hemisferio sur. En ese recorrido, Los Pumas participaron de todas las ediciones de la Copa del Mundo desde la primera realizada en 1987 y alcanzaron las semifinales en tres oportunidades, entre ellas la histórica campaña de Francia 2007, cuando obtuvieron el tercer lugar.

El titular de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Félix Páez Molina, puso en valor la importancia de la iniciativa y resaltó la labor coordinada que llevaron adelante las distintas partes involucradas para lograr formalizar la candidatura.

“La presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”, aseguró.

El dirigente sumó: “Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo”.

La postulación recibió además el acompañamiento formal de Sudamérica Rugby. Su titular, Marcello Calandra, destacó que se trata de una iniciativa que trasciende las fronteras de un solo país y valoró el acuerdo logrado entre las diferentes organizaciones y sectores que participan del proyecto.

“La presentación de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup demuestra cómo está unida nuestra región, trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede”, argumentó.

Y agregó: “Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”.

El impacto económico

El atractivo económico de la Copa del Mundo constituye uno de los principales motivos detrás del interés de la región por convertirse en sede. El torneo celebrado en Francia durante 2023 llevó a más de 2,3 millones de personas a los estadios y alcanzó niveles inéditos de audiencia a escala internacional. A esto se sumó un importante efecto económico tanto para World Rugby como para la nación anfitriona, con repercusiones positivas que también alcanzaron al turismo, el sector de servicios y el comercio.

En los procesos correspondientes a 2023 y 2027, la posibilidad de presentar una candidatura había sido analizada dentro de la UAR, aunque sin un nivel de convicción suficiente para avanzar con firmeza. En esta oportunidad, el planteo conjunto entre los países de la región aporta mayor solidez y respaldo a la propuesta.

Por el momento, Japón y España son los únicos que formalizaron públicamente su intención de competir por la sede, mientras que también circularon versiones sobre un posible interés de Italia y Sudáfrica, aunque sin que esas alternativas hayan alcanzado todavía una definición concreta.

Argentina e Italia comparten una particularidad entre las selecciones de Tier 1: ninguna de las dos ha tenido hasta ahora la posibilidad de organizar una Copa del Mundo. En el caso argentino, además, existe otro dato significativo: de los ocho países que consiguieron alcanzar al menos una semifinal del torneo por la Copa Webb Ellis, es el único que todavía no fue anfitrión de una edición.

Con este recorrido como uno de los principales argumentos, Sudamérica dio el primer paso para competir por la organización del Mundial de 2035.

El proceso se encuentra en una etapa inicial, pero la candidatura ya permitió transformar en una propuesta formal un objetivo que durante años permaneció como una aspiración: que la región albergue por primera vez el máximo certamen internacional del rugby.