Jujuy compitió en el Select 12 de rugby y finalizó en el sexto puesto

El seleccionado juvenil M17 de la Unión Jujeña de Rugby participó del Select 12 de la Región Norte , competencia organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) , que se desarrolló en las instalaciones de Old Lions Rugby Club, en Santiago del Estero.

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El combinado jujeño afrontó tres compromisos durante el certamen, en el que compitieron seleccionados regionales en busca de la posibilidad de disputar el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil 2027. Pese a no conseguir victorias, los representantes de Jujuy sumaron una nueva experiencia competitiva a nivel regional.

El seleccionado de Jujuy comenzó su participación frente a la U nión Andina , en un encuentro ajustado que terminó con una derrota por 12 a 7 . Ese mismo día, los jujeños enfrentaron al seleccionado de Santiago del Estero, que se impuso por 54 a 0 y posteriormente se consagró campeón del torneo.

Con estos resultados, Jujuy quedó fuera de las semifinales y debió disputar el encuentro por el quinto puesto frente a Formosa . El partido terminó con victoria del conjunto formoseño por 24 a 7 , resultado que ubicó al seleccionado jujeño en la sexta posición de la clasificación general.

Santiago del Estero se consagró campeón del Select 12 Norte

La Unión Santiagueña tuvo una destacada participación en el certamen y consiguió el título de manera invicta. En las semifinales, el equipo anfitrión superó a Misiones por 15 a 12 y consiguió su clasificación a la definición, donde enfrentó al seleccionado de Paraguay.

Santiago del Estero campeón en el Select 12 de rugby

En la final, Santiago del Estero se impuso por 36 a 24 y se quedó con el primer puesto de la Región Norte. Por su parte, Misiones completó el podio después de vencer a Andina por 33 a 21 en el encuentro por el tercer lugar.

Cómo quedó la tabla final del Select 12 Norte

Santiago del Estero Paraguay Misiones Andina Formosa Jujuy

Chubut ganó la Región Sur de rugby y definirá el ascenso

Mientras se disputaba la competencia en Santiago del Estero, la Región Sur tuvo su propio certamen en las instalaciones de Sociedad Sportiva, en Bahía Blanca. Allí, el seleccionado de Chubut se consagró campeón invicto después de ganar todos sus encuentros. En el partido decisivo superó al seleccionado de Sur por 19 a 15.

De esta manera, Santiago del Estero y Chubut serán los protagonistas de la final por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil 2027. El enfrentamiento está programado para el próximo 15 de noviembre en Tucumán, en el marco del Concentrado del Argentino Juvenil.