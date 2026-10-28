Vóley en Jujuy: crearon un nuevo espacio y buscan apoyo para competir en Tucumán

Nuevo Norte Vóley nació en Jujuy hace menos de dos meses con el objetivo de sostener un espacio de entrenamiento y competencia para chicos y adultos. Ahora, el grupo organiza una rifa para financiar su primera participación fuera de la provincia: el torneo Manolito, en Tucumán, al que prevén viajar aproximadamente 26 jugadores.

Matías Conde, jugador e impulsor del proyecto, explicó que la iniciativa surgió entre amantes de este deporte de la provincia. “Tomamos la iniciativa de crear algo para que ninguno de los chicos ni nosotros, los jugadores de primera, queden sin un espacio acá en Jujuy”, contó.

El próximo desafío de Nuevo Norte será participar del torneo Manolito. Para afrontar los gastos, organizaron una rifa con la que buscan reducir el costo del viaje para los jugadores. “Estamos haciendo la rifa para que no sea tan caro, poder pagarlo y que todos nuestros jugadores puedan participar, que ninguno se quede afuera” , expresó Conde.

La delegación prevista incluye un equipo femenino que reunirá a jugadoras de sub-18 y primera, además de los equipos masculinos de ambas categorías. “Sería el primer torneo afuera nuestro como Fundación Nuevo Norte”, destacó. Según describió, el encuentro reúne a equipos de un nivel competitivo importante y representa una oportunidad para que el grupo sume experiencia.

Entrenamientos en Bajo La Viña

Conde explicó que están avanzando con los trámites legales para constituir la fundación y organizar su funcionamiento. Por el momento, no cuentan con un predio propio y entrenan en instalaciones prestadas en Bajo La Viña.

El proyecto abarca desde minivóley hasta categorías juveniles y primera. También incorporaron propuestas de maxivóley y un grupo mixto para adultos que buscan hacer actividad física, aunque no necesariamente competir. La intención, señaló Conde, es ofrecer un espacio tanto para quienes quieren desarrollarse en el deporte como para quienes desean sumarse a los entrenamientos.

Un deporte que suma participantes

Tras su experiencia como jugador en Buenos Aires, Conde destacó que al regresar encontró más opciones para practicar vóley en Jujuy y una mayor incorporación de chicos. “Es algo muy lindo de ver cómo chicos se suman constantemente al deporte”, expresó.

También valoró la organización de rutinas y hábitos que acompaña a la práctica deportiva y cuestionó la idea de que la altura deba ser una barrera para empezar: “Yo creo que es un deporte que cualquier persona lo puede hacer”.