Alto Comedero: más de 80 chicos reclaman poder seguir practicando vóley en una cancha

Un grupo de niños, adolescentes y padres del sector B3 de Alto Comedero realizó una protesta este lunes 12 de octubre para reclamar por el uso de una cancha deportiva recientemente refaccionada . Según denunciaron, el centro vecinal busca reducir los días y horarios de entrenamiento de una escuela de vóley que funciona desde hace cinco años en el barrio.

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Lucas Mamani, profesor de vóley y uno de los responsables de la actividad , explicó que actualmente más de 80 alumnos participan de los entrenamientos y que las restricciones comenzaron hace aproximadamente dos semanas. "Tenemos el problema de que ya venimos hace dos semanas por el tema de la cancha, el espacio deportivo que hace poco se hizo la refacción en el B3", explicó Mamani.

Según detalló, la escuela venía utilizando las instalaciones los lunes, miércoles y viernes, desde las 18 hasta las 22 horas. Sin embargo, desde el centro vecinal les solicitaron reducir la cantidad de jornadas y el tiempo de utilización del predio. "Nosotros quisiéramos volver a nuestros días normales, que es lunes, miércoles y viernes, de las seis hasta las diez de la noche. El centro vecinal nos pide que dejemos un día libre , que no entrenemos, y nos dicen que menos horas", señaló.

El profesor manifestó que, hasta el momento, no recibieron una explicación concreta sobre los motivos de esta decisión. "La verdad no sabemos el porqué, no nos fundamentan todavía por qué quieren que hagamos esto" , aseguró. Una escuela de vóley que comenzó con seis chicos y hoy tiene más de 80 alumnos

Uno de los principales argumentos de las familias es la importancia social que tiene la actividad deportiva para los jóvenes del barrio. Mamani recordó que el proyecto comenzó hace cinco años con apenas seis participantes y actualmente reúne a más de 80 personas, entre niños, adolescentes y adultos.

"Nosotros ya venimos hace cinco años trabajando este deporte, el vóley, con un grupo de seis chicos y hoy trabajando con más de 80 niños, abarcando desde los 6 o 7 años hasta adolescentes y adultos", expresó.

Además, destacó que la escuela representa un espacio de contención para los jóvenes de Alto Comedero. "Brindamos contención a los jóvenes. La mayoría de los chicos son del sector B3, son de acá, y otra parte viene de diferentes lugares de Alto Comedero", explicó. Por este motivo, tanto los profesores como las familias consideran fundamental garantizar la continuidad de los entrenamientos.

Alto Comedero: más de 80 chicos reclaman poder seguir practicando vóley en una cancha

Los padres y alumnos se manifestaron durante el feriado en Alto Comedero

La protesta se desarrolló durante el feriado nacional del 12 de octubre y contó con la presencia de padres, alumnos y vecinos que acompañaron el reclamo. Pese a las restricciones denunciadas, el profesor aseguró que continúan asistiendo al predio para defender la continuidad de la actividad.

"Nosotros ese día libre igual venimos, porque queremos estar acá, queremos seguir funcionando con este deporte, esta disciplina en este espacio", manifestó. También sostuvo que desde el centro vecinal les habían indicado que no utilizaran la cancha durante esa jornada. "Él nos dijo que no, que no lo usemos", afirmó, en referencia a un representante del centro vecinal.

Por el momento, se trata de la versión expresada por los integrantes de la escuela de vóley y las familias que participan del reclamo. No se cuenta con una respuesta del centro vecinal sobre los motivos de la reducción de horarios.

La escuela se sostiene con rifas y colaboración de los padres

Otro de los aspectos que destacó el profesor es que gran parte de los materiales utilizados para las prácticas fueron adquiridos gracias al esfuerzo de las familias. Según explicó, antes de la refacción del espacio deportivo, los propios integrantes de la escuela se encargaban de conseguir e instalar redes de contención alrededor de la cancha.

"Nosotros poníamos redes de contención alrededor de la cancha, y no salen nada económicas. Son redes que son bastante caras", relató. Lo mismo ocurre con las pelotas y otros elementos necesarios para desarrollar las actividades. "Nosotros todo lo que tenemos es gracias a la colaboración de los padres. Hacemos rifas, ponemos contribuciones, que eso mucho nos ayuda a la escuela", destacó.

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Piden una solución para continuar con las actividades deportivas

El reclamo de las familias apunta a recuperar los tres días semanales de entrenamiento y mantener el horario que utilizaban antes de las restricciones. Los padres y profesores remarcan que la escuela de vóley no solo permite que los chicos practiquen un deporte, sino que también funciona como un espacio de encuentro, aprendizaje y contención para numerosas familias de Alto Comedero. Mientras esperan una respuesta del centro vecinal, los integrantes de la institución mantienen su pedido para poder continuar con una actividad que lleva cinco años desarrollándose en el sector B3.